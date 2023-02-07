Рианна может отправиться в мировое турне: подробности

Знаменитость в феврале 2023 года должна выступить на Супербоуле.

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34-летняя американская певица Рианна может отправиться в мировое турне уже в 2023 году. Об этом эксклюзивно сообщает Page Six.

Музыкальная индустрия бушует слухами о том, что молодая мама собирается в тур после ее долгожданного выступления на Суперкубке в феврале 2023 года.

"Среди знающих людей было много разговоров, особенно в последнюю неделю или две, что Рианна готовится объявить о туре", — делится один из инсайдеров. "Кажется, это больше, чем просто слухи".

В частности, сообщается, что это все большая тайна, от подробностей ее шоу в перерыве до того, что будет дальше.

Это будет первый тур звезды сцены барбадосского происхождения с 2016 года, когда она представляла свой альбом Anti на три континента и дала 75 концертов.

Сплетни начали распространяться после того, как такие суперзвезды, как Бейонсе, Мадонна и Тейлор Свифт, обнародовали свои планы совершить тур в 2023 году.

[ + – ] Рианна Фото: R I H A N N A/Instagram

12 февраля 2023 года Рири будет хедлайнером в тайме шоу Super Bowl LVII на стадионе State Farm в Глендейле, штат Аризона. Также сообщалось, что на сцену артистка может выйти в компании своего сына.

Визажист Присцилла Оно поделилась, что Рианна будет иметь "культовый" и "супер вневременной" вид, когда выйдет на сцену.

Напомним, Рианна выложила тизер своего выступления на Супербоуле-2023.

Также Фокус писал о воспитании Рианной своего первенца.