Рианна может отправиться в мировое турне: подробности
Знаменитость в феврале 2023 года должна выступить на Супербоуле.
34-летняя американская певица Рианна может отправиться в мировое турне уже в 2023 году. Об этом эксклюзивно сообщает Page Six.
Музыкальная индустрия бушует слухами о том, что молодая мама собирается в тур после ее долгожданного выступления на Суперкубке в феврале 2023 года.
"Среди знающих людей было много разговоров, особенно в последнюю неделю или две, что Рианна готовится объявить о туре", — делится один из инсайдеров. "Кажется, это больше, чем просто слухи".
В частности, сообщается, что это все большая тайна, от подробностей ее шоу в перерыве до того, что будет дальше.
Это будет первый тур звезды сцены барбадосского происхождения с 2016 года, когда она представляла свой альбом Anti на три континента и дала 75 концертов.
Сплетни начали распространяться после того, как такие суперзвезды, как Бейонсе, Мадонна и Тейлор Свифт, обнародовали свои планы совершить тур в 2023 году.
12 февраля 2023 года Рири будет хедлайнером в тайме шоу Super Bowl LVII на стадионе State Farm в Глендейле, штат Аризона. Также сообщалось, что на сцену артистка может выйти в компании своего сына.
Визажист Присцилла Оно поделилась, что Рианна будет иметь "культовый" и "супер вневременной" вид, когда выйдет на сцену.
Напомним, Рианна выложила тизер своего выступления на Супербоуле-2023.
Также Фокус писал о воспитании Рианной своего первенца.