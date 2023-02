Рианна призналась, что изучала выступления Бейонсе во время подготовки к Super Bowl

Рианна черпала вдохновение у Бейонсе, когда готовилась к своему шоу Super Bowl Halftime Show.

Related video

В воскресном выпуске iHeart и подкаста NFL The Process with Nate Burleson Рианна призналась, что изучила прошлые выступления певицы Бейонсе на Super Bowl Halftime Show, чтобы подготовиться к своим собственным. Об этом пишет People.

"Я пару раз смотрела выступления Бейонсе в перерыве между таймами. Она просто чудовище и совершенно другого уровня. На самом деле, просто для вдохновения", — сказала 34-летняя обладательница "Грэмми" ведущему Нейту Берлесону.

41-летняя Бейонсе выступила хедлайнером Super Bowl XLVII Halftime Show в качестве сольного исполнителя в 2013 году.

Затем она снова выступила на сцене Суперкубка, когда она и Бруно Марс присоединились к хедлайнеру Coldplay в 2016 году.

[ + – ] Бейонсе и Рианна Фото: Getty Images

Рианна перед своим выступлением на Super Bowl LVII рассказала, что ее самой большой проблемой при подготовке к сету был выбор песен для включения.

"Это была самая трудная часть: решить, как максимально использовать 13 минут, но также и отпраздновать. Вот каким будет это шоу. Это будет праздник моего каталога в лучшем виде, который мы могли бы собрать", — поделилась артистка. "Вы пытаетесь втиснуть 17 лет работы в 13 минут, так что это сложно. Некоторые песни мы должны потерять из-за этого, и это будет нормально, но я думаю, что мы неплохо поработали, сузив круг".

Напомним, во время выступления на Super Bowl Рианна исполнила 12 песен, среди которых такие хиты как Bitch Better Have My Money, Where Have You Been, Only Girl in the World, We Found Love, Work, Wild Thoughts, All of the Lights, Run This Town, Umbrella и Diamonds.

Также Фокус писал, что Рианна сообщила о второй беременности во время нашумевшего выступления на Super Bowl.