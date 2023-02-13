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Стиль життя

Вагітну Ріанну помітили із сином та бойфрендом (фото)

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Фото: Getty Images | Ріанна

Артистка дала грандіозний концерт під час перерви в рамках Супербоулу-2023.

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34-річну американську співачку Ріанну помітили з бойфрендом та їхнім сином. Про це пише Daily Mail.

Вагітну другою дитиною артистку "зловили" папараці, коли вона залишала стадіон State Farm Stadium в Аризоні після її тріумфального шоу у перерві Super Bowl LVII.

Рірі вийшла зі стадіону з репером A$AP Rocky, який був зображений, тримаючи на руках їхнього дев’ятимісячного сина.

Музикант широко посміхався після того, як його кохана публічно підтвердила, що вагітна другою дитиною, і здивувала шанувальників округленим животом під час свого довгоочікуваного повернення.

Ріанна з бойфрендом та сином

У травні 2022 співачка барбадоського походження вперше стала мамою. Вона народила для свого бойфренда сина, ім'я якого досі тримається в секреті. Попри трирічні стосунки та спільного нащадка, зіркова пара досі офіційно не уклала шлюб. Раніше повідомлялося, що вони зроблять це після того, як первісток трохи підросте. Проте, судячи з новин про другу вагітність Рірі, узаконення стосунків знову відкладається на невизначений період.

Ріанна на Супербоулі Fullscreen
Ріанна на Супербоулі
Фото: Getty

Нагадаємо, Ріанна публічно повідомила про другу вагітність.

Також Фокус писав про критику творчості Ріанни Дональдом Трампом.