"С ним стало лучше": Рианна рассказала о жизни после рождения сына

Звездная мама рассказала, что воспитание ребенка может быть "работой", но она готова принимает этот вызов.

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34-летняя барбадосская певица и дизайнер рассказала о жизни в качестве матери в подкасте "The Process with Nate Burleson" у бывшего игрока НФЛ и ведущего Нейта Берлесона.

"Я живу для своего сына", — сказала Рианна в подкасте. "Теперь все имеет значение. Ты действительно начинаешь многое учитывать. Прыжки с парашютом?! Ты что, думаешь о таких вещах — оно того не стоит", — добавила миллиардерша. "Все по-другому, жизнь до сына кажется очень неясной. Она очень маленькая и пасмурная, с ним стало только лучше".

Рианна, которая родила своего первого ребенка от A$AP Rocky еще в мае 2022 года, также отметила, что воспитание их мальчика было сложной задачей, но при этом полезной.

"Это такая тяжелая работа, но нет ничего более полезного, чем это", — объяснила она.

[ + – ] Рианна и Нейт Берлесон

34-летний Раким Майерс и Рианна открыто говорили о воспитании детей в последние месяцы. Ранее певец рассказал Entertainment Tonight на премьере Savage X Fenty Show Vol. 4, что их сын "удивительный" и "счастливый" ребенок.

[ + – ] Рианна и A$AP Rocky Фото: Getty Images

Рианна ждала до декабря 2022 года, чтобы поделиться первым видео семимесячного мальчика. В то время звездные родители поделились забавным видео в TikTok, на котором показали лицо малыша. Пара еще не сообщила публично имя своего сына.

[ + – ] Рианна с бойфрендом и сыном

Напомним, Рианна сообщила о второй беременности во время нашумевшего выступления на Super Bowl.

Также Фокус писал об откровении Рианны относительно ее первенца. По словам звездной мамы, малыш очень смешной и толстый.