"Із ним стало краще": Ріанна розповіла про життя після народження сина
Зіркова мама розповіла, що виховання дитини може бути "роботою", але вона готова приймати цей виклик.
34-річна барбадоська співачка й дизайнерка розповіла про життя як матері в подкасті The Process with Nate Burleson у колишнього гравця НФЛ і ведучого Нейта Берлесона.
"Я живу для свого сина, — сказала Ріанна в подкасті. — Тепер усе має значення. Ти справді починаєш багато враховувати. Стрибки з парашутом?! Ти що, думаєш про такі речі — воно того не варте, — додала мільярдерка. — Все по-іншому, життя до сина здається дуже неясним. Воно дуже маленьке та похмуре, з ним стало тільки краще".
Ріанна, яка народила свою першу дитину від A$AP Rocky ще в травні 2022 року, також зазначила, що виховання їхнього хлопчика було складним завданням, але водночас корисним.
"Це така важка робота, але немає нічого кориснішого, ніж це", — пояснила вона.
34-річний Ракім Маєрс і Ріанна відкрито говорили про виховання дітей в останні місяці. Раніше співак розповів Entertainment Tonight на прем'єрі Savage X Fenty Show Vol. 4, що їхній син "дивовижний" і "щаслива" дитина.
Ріанна чекала до грудня 2022 року, щоб поділитися першим відео семимісячного хлопчика. На той час зіркові батьки поділилися кумедним відео в TikTok, на якому показали обличчя малюка. Пара ще не повідомила публічно ім'я свого сина.
Нагадаємо, Ріанна повідомила про другу вагітність під час гучного виступу на Super Bowl.
Також Фокус писав про одкровення Ріанни щодо її первістка. За словами зіркової мами, малюк дуже смішний і товстий.