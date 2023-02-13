"Із ним стало краще": Ріанна розповіла про життя після народження сина

Зіркова мама розповіла, що виховання дитини може бути "роботою", але вона готова приймати цей виклик.

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34-річна барбадоська співачка й дизайнерка розповіла про життя як матері в подкасті The Process with Nate Burleson у колишнього гравця НФЛ і ведучого Нейта Берлесона.

"Я живу для свого сина, — сказала Ріанна в подкасті. — Тепер усе має значення. Ти справді починаєш багато враховувати. Стрибки з парашутом?! Ти що, думаєш про такі речі — воно того не варте, — додала мільярдерка. — Все по-іншому, життя до сина здається дуже неясним. Воно дуже маленьке та похмуре, з ним стало тільки краще".

Ріанна, яка народила свою першу дитину від A$AP Rocky ще в травні 2022 року, також зазначила, що виховання їхнього хлопчика було складним завданням, але водночас корисним.

"Це така важка робота, але немає нічого кориснішого, ніж це", — пояснила вона.

[ + – ] Ріанна та Нейт Берлесон

34-річний Ракім Маєрс і Ріанна відкрито говорили про виховання дітей в останні місяці. Раніше співак розповів Entertainment Tonight на прем'єрі Savage X Fenty Show Vol. 4, що їхній син "дивовижний" і "щаслива" дитина.

[ + – ] Ріанна й A$AP Rocky Фото: Getty Images

Ріанна чекала до грудня 2022 року, щоб поділитися першим відео семимісячного хлопчика. На той час зіркові батьки поділилися кумедним відео в TikTok, на якому показали обличчя малюка. Пара ще не повідомила публічно ім'я свого сина.

[ + – ] Ріанна з бойфрендом і сином

Нагадаємо, Ріанна повідомила про другу вагітність під час гучного виступу на Super Bowl.

Також Фокус писав про одкровення Ріанни щодо її первістка. За словами зіркової мами, малюк дуже смішний і товстий.