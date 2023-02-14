Названо вартість прикрас Ріанни під час виступу на Супербоулі-2023 (фото)

Розкішний червоний образ Рірі доповнила низкою прикрас з дорогоцінним камінням.

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Названа вартість діамантів, які були на Ріанні під час її грандіозного повернення на сцену в рамках виступу на Супербоулі-2023. Про це пише Page Six.

Молода мама вийшла на футбольне поле в яскравому образі, який включав пухове пальто Alaïa в стилі André Leon Talley і комбінезон Loewe з глянцевим ліфом.

Зірка сцени барбадоського походження доповнила аутфіт низькими кросівками MM6 Maison Margiela x Salomon Cross (360 доларів) — і низкою блискучих речей, починаючи з годинника Jacob & Co. із рубіново-червоним циферблатом.

[ + – ] Ріанна

Приголомшливий годинник коштує 72 000 доларів завдяки білому ремінцю з алігатора та інкрустованому діамантами безелю, усипаному дорогоцінним камінням (загальною вартістю понад 10 каратів).

[ + – ] Ріанна Фото: Getty

Найціннішою частиною її вбрання була каблучка Bayco з рідкісним натуральним бірманським рубіном завважки 19,47 карата та 5,66 карата діамантів трильйонної огранки та круглих діамантів, оправлених у платину та 18-каратне жовте золото. Повідомляється, що воно коштує близько мільйона доларів.

[ + – ] Ріанна

Не обійшлося і без діамантових сережок від Messika, включаючи унікальні сережки Illusionnistes Mono, Equilibristes Diamond Clip, Magnetic Love Mono Earring і Illusionnistes Diamond Clip.

Зазначимо, що сукупна вартість прикрас Рірі під час грандіозного виступу становить понад 1,2 млн доларів.

Нагадаємо, вагітну Ріанну "зловили" папараці із сином та бойфрендом.

Також Фокус писав про коментар Ріанни щодо першого року її материнства.