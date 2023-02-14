Беременную Рианну подвергли критике после выступления на Супербоуле-2023

Это было первое выступление знаменитости на большой сцене с 2016 года.

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34-летнюю американскую певицу Рианну подвергли критике после ее выступления на Супербоуле-2023. Об этом пишет New York Post.

Многие пользователи социальных сетей обвиняют звезду сцены в том, что она плохо "синхронизировала губы" во время шоу, а некоторые называют это "худшим" липсинком в истории Супербоула (липсинк — согласование движений губ говорящего или поющего человека с разговорным вокалом).

Впоследствии фанаты беременной артистки в интернете похвалили ее, а некоторые утверждали, что она сделала "мощное заявление" для женщин во всем мире, выйдя на сцену с заметно округленным животом.

"Удивительно, как Рианна умеет продолжать петь, даже когда она откладывает микрофон и вообще не шевелит губами", — пишет один из пользователей Сети.

"Ты знаешь, я люблю тебя, но это самый плохой липсинк из всех времен. О боже", — твитнул другой зритель Супербоула, а другой написал: "Синхронизация губ на Суперкубке не должна быть разрешена".

Один разочарованный фанат разозлился: "У Рианны даже не было микрофона у рта, пока раздается текст. Зачем беспокоиться о перерыве, если ты даже не собираешься синхронизировать губы, странно".

[ + – ] Рианна Фото: Getty

Певица барбадосского происхождения является одной из многих поп-звезд, которые обвиняются в произнесении текстов своих песен во время выступлений в перерыве на Суперкубке, а также других вероятных нарушителей, в частности Кэти Перри и Red Hot Chili Peppers.

Напомним, сколько стоят украшения Рианны, в которых она вышла на большую сцену впервые с 2016 года.

Также Фокус писал о забавном поведении Адель во время выступления Рианны на Супербоуле.