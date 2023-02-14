Адель на Супербоуле стала мемом в Сети (видео)

Знаменитость сидела в VIP-секции стадиона со своим бойфрендом, спортивным агентом Ричем Полом.

Related video

Певица Адель стала мемом во время выступления Рианны на Супербоуле-2023. Об этом пишет New York Post.

Появление Адель на важном спортивном событии в Аризоне мгновенно стало мемом после того, как она заявила, что собирается посетить матч на стадионе State Farm, чтобы увидеть выступление Рири в перерыве.

Ранее 34-летняя британская певица призналась, что ее не интересует большая футбольная игра — в которой "Канзас-Сити Чифс" победили "Филадельфия Иглз", — а лишь 13-минутное выступление беременной Рианны.

"Я собираюсь только ради Рианны", — сказала Адель во время одного из своих выступлений в Лас-Вегасе в начале февраля 2023.

Адель сидела в VIP-секции стадиона со своим бойфрендом, спортивным агентом Ричем Полом в окружении других звезд, таких как Jay-Z, Пол Маккартни и Гордон Рамзи, она действительно выглядела так, будто появилась только ради Рианны.

[ + – ] Адель на Супербоуле-2023

Адель была зафиксирована на видео в огромных солнцезащитных очках, когда она беззаботно попивала свой напиток, прежде чем заставила толпу замолчать за мгновение до перерыва.

[ + – ] Адель на Супербоуле-2023

Напомним, модель Кара Делевинь также отличилась во время долгожданного выступления Рианны.

Ранее Фокус писал о стоимости украшений Рианны, которые были на певице во время выступления на Супербоуле-2023.