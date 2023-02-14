Адель на Супербоуле стала мемом в Сети (видео)
Знаменитость сидела в VIP-секции стадиона со своим бойфрендом, спортивным агентом Ричем Полом.
Певица Адель стала мемом во время выступления Рианны на Супербоуле-2023. Об этом пишет New York Post.
Появление Адель на важном спортивном событии в Аризоне мгновенно стало мемом после того, как она заявила, что собирается посетить матч на стадионе State Farm, чтобы увидеть выступление Рири в перерыве.
Ранее 34-летняя британская певица призналась, что ее не интересует большая футбольная игра — в которой "Канзас-Сити Чифс" победили "Филадельфия Иглз", — а лишь 13-минутное выступление беременной Рианны.
"Я собираюсь только ради Рианны", — сказала Адель во время одного из своих выступлений в Лас-Вегасе в начале февраля 2023.
Адель сидела в VIP-секции стадиона со своим бойфрендом, спортивным агентом Ричем Полом в окружении других звезд, таких как Jay-Z, Пол Маккартни и Гордон Рамзи, она действительно выглядела так, будто появилась только ради Рианны.
Адель была зафиксирована на видео в огромных солнцезащитных очках, когда она беззаботно попивала свой напиток, прежде чем заставила толпу замолчать за мгновение до перерыва.
Напомним, модель Кара Делевинь также отличилась во время долгожданного выступления Рианны.
Ранее Фокус писал о стоимости украшений Рианны, которые были на певице во время выступления на Супербоуле-2023.