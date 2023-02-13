Кара Делевинь стала звездой Супербоула в оригинальной футболке с Рианной

В США на стадионе "Стейт Фарм Стэдиум" в Глендейле, Аризона, состоялся финальный матч, или "Супербоул" и выступление Рианны, первое за пять лет, стало главным событием.

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Во время главного спортивного события года в США Super Bowl 2023 – финальной игры сезона в профессиональном американском футболе, 57-м по счету, стал известен победитель – в схватке между командами Kansas City Chiefs (Канзас-Сити Чифс) и Philadelphia Eagles (Филадельфия Иглз) победу одержала команда Канзас-сити. Однако главным событием главного спортивного события США стало выступление Рианны. Первое за пять лет. Многие селебрити, кто пришел на шоу и не скрывали особо, что 15-минутное выступление Рири их привлекает больше, чем спорт. Кара Делевинь стала настоящей звездой шоу, опубликовав забавное фото в своем Instagram.

Матч состоялся в Глендейле, штат Аризона на арене "Стейт Фарм Стэдиум". И на трибунах заметили немало звезд: поболеть пришли Билли Айлиш, Брэдли Купер, муж Бейонсе Jay-Z с дочкой Блю Айви, Lil Uzi Vert, Адель и конечно, модель Кара Делевинь, которая запостила забавное фото из своей вип-ложи, которое уже стало вирусным.

[ + – ] Кара Делевинь на Супербоуле Фото: Instagram caradelevingne [ + – ] Кара Делевинь на Супербоуле Фото: Instagram caradelevingne

Она надела футболку с портретом Рианны и надписью: "какой-то футбольный прерывает концерт Рианны, бесит, но что поделаешь".

Напомним, выступление Рианны стало настоящей сенсацией. Мало того, что ее концерт стал первым за пять лет. Она появилась на шоу в образе от Loewe. Образ дополнял объемный плащ Alaia, а самая интересная деталь наряда звезды — кроссовки из коллаборации MM6 x Salomon.

[ + – ] Рианна на Супербоуле Фото: Getty

И кроме всего прочего, она, как когда-то Бейонсе, прямо на сцене сообщила о своей второй беременности, продемонстрировав округлившийся живот.

Вся подтанцовка певицы была в белых кастомизированных спортивных костюмах Scott x Scott. На создание 300 костюмов было меньше трех недель.

Рианна на Суперкубке исполнила попурри из своих хитов, включая Umbrella и Diamonds. Заняло оно не более 15 минут.