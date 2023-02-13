Кара Делевінь стала зіркою Супербоулу в оригінальній футболці з Ріанною

У США на стадіоні "Стейт Фарм Стедіум" у Глендейлі, що в Арізоні, відбувся фінальний матч, або Супербоул, і виступ Ріанни, перший за п'ять років, став головною подією.

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Під час головної спортивної події року в США Super Bowl 2023, фінальної гри сезону в професійному американському футболі, 57-му за рахунком, став відомий переможець — у сутичці між командами Kansas City Chiefs ("Канзас-сіті Чіфс") і Philadelphia Eagles ("Філадельфія Іглз") перемогу здобула команда Канзас-сіті. Проте головною подією головної спортивної події США став виступ Ріанни вперше за п'ять років. Багато селебриті, які прийшли на шоу, і не приховували особливо, що 15-хвилинний виступ Рірі їх приваблює більше, ніж спорт. Кара Делевінь стала справжньою зіркою шоу, опублікувавши кумедне фото у своєму Instagram.

Матч відбувся в Глендейлі, що в штаті Арізона, на арені "Стейт Фарм Стедіум". І на трибунах помітили чимало зірок: повболівати прийшли Біллі Айліш, Бредлі Купер, чоловік Бейонсе Jay-Z з донькою Блю Айві, Lil Uzi Vert, Адель і, звичайно, модель Кара Делевінь, яка запостила кумедне фото зі своєї віп-ложі, яке вже стало вірусним.

[ + – ] Кара Делевінь на Супербоулі Фото: Instagram caradelevingne [ + – ] Кара Делевінь на Супербоулі Фото: Instagram caradelevingne

Вона одягла футболку з портретом Ріанни та написом: "Якийсь футбольний матч перериває концерт Ріанни, бісить, але що поробиш".

Нагадаємо, виступ Ріанни став справжньою сенсацією. Крім того, що її концерт став першим за 5 років, вона з'явилася на шоу у образі від Loewe. Образ доповнював об'ємний плащ Alaia, а найцікавішою деталлю вбрання зірки стали кросівки з колаборації MM6 x Salomon.

[ + – ] Ріанна на Супербоулі Фото: Getty

І, крім усього іншого, вона, як колись Бейонсе, прямо на сцені повідомила про свою другу вагітність, продемонструвавши живіт, що округлився.

Уся підтанцівка співачки була в білих кастомізованих спортивних костюмах Scott x Scott. На створення 300 костюмів було менш ніж три тижні.

Ріанна на Суперкубку виконала попурі зі своїх хітів, включаючи Umbrella й Diamonds. Виступ тривав не більш ніж 15 хвилин.