Адель на Супербоулі стала мемом у мережі (відео)
Знаменитість сиділа у VIP-секції стадіону зі своїм бойфрендом, спортивним агентом Річем Полом.
Співачка Адель стала мемом під час виступу Ріанни на Супербоулі-2023. Про це пише New York Post.
Поява Адель на важливій спортивній події в Аризоні миттєво стала мемом після того, як вона заявила, що збирається відвідати матч на стадіоні State Farm, щоб побачити виступ Рірі в перерві.
Раніше 34-річна британська співачка зізналася, що її не цікавить велика футбольна гра — у якій "Канзас-Сіті Чіфс" перемогли "Філадельфія Іглз", — а лише 13-хвилинний виступ вагітної Ріанни.
"Я збираюся лише заради Ріанни", — сказала Адель під час одного зі своїх виступів у Лас-Вегасі на початку цього місяця.
Адель сиділа у VIP-секції стадіону зі своїм бойфрендом, спортивним агентом Річем Полом в оточенні інших зірок, таких як Jay-Z, Пол Маккартні та Гордон Рамзі, вона справді виглядала так, ніби з'явилася лише заради Ріанни.
Адель була зафіксована на відео у величезних сонцезахисних окулярах, коли вона безтурботно попивала свій напій перед тим, як змусила натовп замовкнути за мить до перерви.
Нагадаємо, модель Кара Делевінь також відзначилася під час довгоочікуваного виступу Ріанни.
Раніше Фокус писав про вартість прикрас Ріанни, які були на співачці під час її виступу на Супербоулі-2023.