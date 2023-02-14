Адель на Супербоулі стала мемом у мережі (відео)

Знаменитість сиділа у VIP-секції стадіону зі своїм бойфрендом, спортивним агентом Річем Полом.

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Співачка Адель стала мемом під час виступу Ріанни на Супербоулі-2023. Про це пише New York Post.

Поява Адель на важливій спортивній події в Аризоні миттєво стала мемом після того, як вона заявила, що збирається відвідати матч на стадіоні State Farm, щоб побачити виступ Рірі в перерві.

Раніше 34-річна британська співачка зізналася, що її не цікавить велика футбольна гра — у якій "Канзас-Сіті Чіфс" перемогли "Філадельфія Іглз", — а лише 13-хвилинний виступ вагітної Ріанни.

"Я збираюся лише заради Ріанни", — сказала Адель під час одного зі своїх виступів у Лас-Вегасі на початку цього місяця.

Адель сиділа у VIP-секції стадіону зі своїм бойфрендом, спортивним агентом Річем Полом в оточенні інших зірок, таких як Jay-Z, Пол Маккартні та Гордон Рамзі, вона справді виглядала так, ніби з'явилася лише заради Ріанни.

[ + – ] Адель на Супербоулі-2023

Адель була зафіксована на відео у величезних сонцезахисних окулярах, коли вона безтурботно попивала свій напій перед тим, як змусила натовп замовкнути за мить до перерви.

[ + – ] Адель на Супербоулі-2023

Нагадаємо, модель Кара Делевінь також відзначилася під час довгоочікуваного виступу Ріанни.

Раніше Фокус писав про вартість прикрас Ріанни, які були на співачці під час її виступу на Супербоулі-2023.