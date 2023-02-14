Вагітну Ріанну розкритикували після виступу на Супербоулі-2023

Це був перший виступ знаменитості на великій сцені з 2016 року.

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34-річну американську співачку Ріанну розкритикували після її виступу на Супербоулі-2023. Про це пише New York Post.

Багато користувачів соціальних мереж звинувачують зірку сцени в тому, що вона погано "синхронізувала губи" під час шоу, а деякі називають це "найгіршим" ліпсінком в історії Супербоулу (ліпсінк — узгодження рухів губ людини, яка розмовляє або співає, зі співаним або розмовним вокалом).

Згодом фанати вагітної артистки в інтернеті похвалили її, а дехто стверджував, що вона зробила "потужну заяву" для жінок у всьому світі, вийшовши на сцену з помітно округленим животом.

"Дивовижно, як Ріанна вміє продовжувати співати, навіть коли вона відкладає мікрофон і взагалі не ворушить губами", — пише один з користувачів мережі.

"Ти знаєш, я люблю тебе, але це найгірший ліпсінк з усіх часів. О боже", — твітнув інший глядач Супербоулі, а інший написав: "Синхронізація губ на Суперкубку не повинна бути дозволена".

Один розчарований фанат розлютився: "У Ріанни навіть не було мікрофона біля рота, поки лунає текст. Навіщо турбуватися про перерву, якщо ти навіть не збираєшся синхронізувати губи, дивно".

[ + – ] Ріанна Фото: Getty

Співачка барбадоського походження є однією з багатьох поп-зірок, яких звинувачують у виголошенні текстів своїх пісень під час виступів у перерві на Суперкубку, а також інших ймовірних порушників, зокрема Кеті Перрі та Red Hot Chili Peppers.

Нагадаємо, скільки коштують прикраси Ріанни, у яких вона вийшла на велику сцену вперше з 2016 року.

Також Фокус писав про кумедну поведінку Адель під час виступу Ріанни на Супербоулі.