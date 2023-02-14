Не знала навіть команда: як Ріанна приховувала другу вагітність

12 лютого співачка повернулася на сцену в рамках виступу на Супербоулі-2023.

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34-річна американська співачка Ріанна ретельно приховувала свою другу вагітність. Про це пише TMZ.

Повідомляється, що про цікавий стан артистки не знали навіть 280 її танцюристів під час постійних репетицій перед виступом на Супербоулі-2023. Вони побачили, що Рірі вагітна, безпосередньо під час її виходу на сцену.

Молода мама обирала для репетицій мішкуватий одяг, який приховував зміни в її тілі.

Уже під час безпосереднього виходу на сцену артистка надягла костюм з глянцевим ліфом, який підкреслив округлений живіт знаменитості барбадоського походження.

[ + – ] Ріанна Фото: Getty

У травні 2022 Ріанна вперше стала мамою. Вона народила для свого бойфренда, американського репера ASAP Rocky сина, ім'я якого досі тримається в секреті.

Офіційно про стосунки зіркової пари стало відомо на початку 2021, проте чутки ходили ще за рік до цього, після розставання Рірі з мільярдером Хассаном Джамілем.

ASAP Rocky та його кохана ще не уклали офіційний шлюб, попри те, що вже чекають на другу спільну дитину.

Нагадаємо, у яку вартість оцінюються прикраси Рірі під час її грандіозного повернення на сцену в Аризоні.

Також Фокус писав про критику виступу Ріанни на Супербоулі-2023.