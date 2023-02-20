Ріанна приховувала другу вагітність від батька
Батько Ріанни дізнався, що вона вагітна під час шоу у перерві Супербоула-2023.
Батько Ріанни був здивований, як і громадськість, коли співачка показала свій животик під час шоу в перерві між таймами Супербоула-2023 року. Про це пише TMZ.
Рональд Фенті прилетів із Барбадосу, щоб відвідати гру в Глендейлі та подивитися виступ доньки. Він розповів, що уявлення не мав, що його дочка чекає на другу дитину.
"Боже мій! Моя маленька виглядає вагітною", — сказав він на трибунах стадіону.
Батько Рірі також зазначив, що він сподівається, що 34-річна бізнес-вумен і мільярдерка цього разу народить дівчинку.
Як повідомлялося раніше, Ріанна протягом багатьох років мала непрості стосунки зі своїм батьком. Зараз Рональд каже, що "хотів би бути частиною життя її новонародженої дитини".
Нагадаємо, про цікавий стан артистки не знали навіть 280 її танцюристів під час постійних репетицій перед виступом на Супербоулі-2023. Вони побачили, що Рірі вагітна безпосередньо під час її виходу на сцену.
У травні 2022 року Ріанна вперше стала мамою. Вона народила від свого бойфренда, американського репера ASAP Rocky сина, ім'я якого досі тримається у секреті.
Також Фокус писав про критику виступу Ріанни на Супербоулі-2023.