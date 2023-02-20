Ріанна приховувала другу вагітність від батька

Батько Ріанни дізнався, що вона вагітна під час шоу у перерві Супербоула-2023.

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Батько Ріанни був здивований, як і громадськість, коли співачка показала свій животик під час шоу в перерві між таймами Супербоула-2023 року. Про це пише TMZ.

Рональд Фенті прилетів із Барбадосу, щоб відвідати гру в Глендейлі та подивитися виступ доньки. Він розповів, що уявлення не мав, що його дочка чекає на другу дитину.

"Боже мій! Моя маленька виглядає вагітною", — сказав він на трибунах стадіону.

Батько Рірі також зазначив, що він сподівається, що 34-річна бізнес-вумен і мільярдерка цього разу народить дівчинку.

Як повідомлялося раніше, Ріанна протягом багатьох років мала непрості стосунки зі своїм батьком. Зараз Рональд каже, що "хотів би бути частиною життя її новонародженої дитини".

[ + – ] Ріанна з сином для Vogue

Нагадаємо, про цікавий стан артистки не знали навіть 280 її танцюристів під час постійних репетицій перед виступом на Супербоулі-2023. Вони побачили, що Рірі вагітна безпосередньо під час її виходу на сцену.

У травні 2022 року Ріанна вперше стала мамою. Вона народила від свого бойфренда, американського репера ASAP Rocky сина, ім'я якого досі тримається у секреті.

Також Фокус писав про критику виступу Ріанни на Супербоулі-2023.