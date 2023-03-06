Рианна впервые показала домашние фото и видео с маленьким сыном

Рианна наслаждается каждым моментом со своим первенцем.

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35-летння певица, бизнесвумен и миллиардерша Рианна показала своим подписчикам в Instagram, как наслаждается материнством. Она опубликовала несколько фото 10-месячного сына, а также видео с ним.

На одном фото видно, как мальчик плачет, глядя в камеру, что объясняет подпись к посту: "Мой сын, когда узнал, что его брат и сестра отправятся на "Оскар", а не он". Не имела ли в виду артистка, что беременна двойней, она не уточняла.

На другом снимке малыш, сидя на коленях у матери, смотрит в экран ноутбука, где транслируется клип Рианны на ее песню к фильму "Черная пантера: Ваканда навеки" Lift Me Up, которая в этом году номинирована на "Оскар". Церемония награждения состоится 12 марта, и Рианна выступит там.

Певица продолжает скрывать имя сына, называя его "ребенком" в интервью для Vogue или "моим толстячком" в своем последнем посте. Ранее в СМИ промелькнула информация о том, что малыша якобы зовут Ноа, а имя в прессу слил кто-то из сотрудников аэропорта, услугами которого пользовались Рири и ее партнер A$AP Rocky во время перелета с сыном. Однако официально это пока никак не подтверждено.

Мальчик родился в мае прошлого года, став первенцем для певицы и ее возлюбленного. Его лицо не показывали фанатам, пока ему не исполнилось семь месяцев.

"Они держат все в секрете, чтобы наслаждаться своей маленькой семьей. Конфиденциальность становится все более важной для пары. Когда они были только вдвоем, они выходили на улицу в любое время дня и ночи и общались с фанатами. Теперь, с ребенком, они немного больше защищаются", – говорили друзья Рианны.

По словам певицы, после рождения сына она не пользовалась услугами нянь.

Ранее Фокус писал, что Рианна объявила о второй беременности, показав округлившийся живот во время выступления на Супербоуле. Она скрывала беременность так, что о ней до поры, до времени не знал даже ее родной отец.