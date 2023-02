Рианна выступит на "Оскаре-2023"

После своего выступления в перерыве Супербоула, беременная звезда споет номинированную на "Оскар" песню "Lift Me Up" из фильма "Черная пантера: Ваканда навсегда".

Сразу после ее впечатляющего выступления в качестве хедлайнера на шоу в перерыве между таймами Супербоула, Рианна собирается исполнить песню "Lift Me Up" из фильма Marvel "Черная пантера: Ваканда навсегда" во время церемонии премии "Оскар" 12 марта, пишет Vanity Fair.

Рианна, впервые номинированная на "Оскар" в этом году, споет "Lift Me Up" — оригинальную песню из фильма — во время 95-й церемонии вручения премии "Оскар". Трек был написан РиРи, нигерийским певцом Темсом и режиссером "Черной пантеры" Райаном Куглером. Композиция посвящена Чедвику Боузману, звезде "Черной пантеры", который умер от рака в августе 2020 года.

"После разговора с Райаном и услышав его направление для фильма и песни, я захотел написать что-то, что изображало бы теплые объятия всех людей, которых я потерял в своей жизни", — сказал Темс в заявлении о выпуске песни. Я попытался представить, каково это было бы, если бы я мог спеть им сейчас и выразить, как сильно я по ним скучаю".

Девятикратная обладательница "Грэмми", пожалуй, самая шумная номинантка в звездной и конкурентной гонке "Оскара".

[ + – ] Рианна на "Супербоуле-2023" Фото: Getty

Напомним, во время выступления на Super Bowl Рианна исполнила 12 песен, среди которых такие хиты как Bitch Better Have My Money, Where Have You Been, Only Girl in the World, We Found Love, Work, Wild Thoughts, All of the Lights, Run This Town, Umbrella и Diamonds.

