Ріанна виступить на "Оскарі-2023"

Після свого виступу у перерві Супербоула, вагітна зірка заспіває номіновану на "Оскар" пісню "Lift Me Up" із фільму "Чорна пантера: Ваканда назавжди".

Одразу після її разючого виступу як хедлайнерки на шоу в перерві між таймами Супербоула, Ріанна збирається виконати пісню "Lift Me Up" із фільму Marvel "Чорна пантера: Ваканда назавжди" під час церемонії премії "Оскар" 12 березня, пише Vanity Fair.

Ріанна, яка вперше номінована на "Оскар" цьогоріч, заспіває "Lift Me Up" — оригінальну пісню з фільму — під час 95-ї церемонії вручення премії "Оскар". Трек був написаний РіРі, нігерійським співаком Темсом і режисером "Чорної пантери" Раяном Куглером. Композиція присвячена Чедвіку Боузману, зірці "Чорної пантери", який помер від раку в серпні 2020 року.

"Після розмови з Раяном і почувши його напрям для фільму та пісні, я захотів написати щось, що зображало б теплі обійми всіх людей, яких я втратив у своєму житті — сказав Темс у заяві про випуск пісні. Я спробував уявити, як це було б, якби я міг заспівати їм зараз і висловити, як сильно я сумую за ними".

Дев'ятиразова володарка "Греммі", мабуть, найгучніша номінантка у зіркових і конкурентних перегонах "Оскара".

[ + – ] Ріанна на "Супербоулі-2023" Фото: Getty

Нагадаємо, під час виступу на Super Bowl Ріанна виконала 12 пісень, серед яких такі хіти як Bitch Better Have My Money, Where Have You Been, Only Girl in the World, We Found Love, Work, Wild Thoughts, All of the Lights, Run Це Town, Umbrella і Diamonds.

