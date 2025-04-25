"Мінімум чотири": Джамала відповіла на закиди про народження третьої дитини через мобілізацію (фото)

Українська співачка Джамала відреагувала на закиди, що вона начебто народила третю дитину, аби її чоловіка не забрали на війну.

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Про це пише ТСН.

Переможниця "Євробачення-2017" сказала, що ще задовго до великої війни зізнавалася, що планує народити щонайменше п'ять дітей.

"Вам треба передивитися мої інтерв'ю, які я давала ще до війни, щоб спростувати якусь подібну думку. Якщо не помиляюсь, в коментарі Осадчій я казала, що, як мінімум, хочу п’ять дітей", — розповіла Джамала.

Джамала з чоловіком та синами

На запитання журналістів про те, чи планує зірка сцени поповнення в родині, Джамала зізналася, що, можливо, хотіла б ще четверту дитину, проте поки це не в найближчих планах. У мами співачки було сім дітей, а в прабабці — пʼять.

"Жіноча лінія в моєму роді достатньо багато мала дітей. Так повелося. А я завжди послідовна, поважаю своє коріння і взагалі вважаю, що Україну врятують тільки багатодітні сім'ї. Тому і в час, коли ми втрачаємо так багато, мені хотілося б, щоб наша держава робила все можливе і неможливе, щоб заохочувати жінок народжувати. Так, важко, але попри все. До речі, існує таке прислів'я – "Нас врятує чотири", тобто це мінімум чотири дитини в сім'ї! Це прям класний план!" – вважає Джамала.

Джамала Фото: Instagram jamalajaaa

Як відомо, співачка вийшла заміж за Сеїт-Бекіра Сулейманова у 2017 році. Пара виховує трьох синів: 7-річного Еміра-Рахмана, 4-річного Селіма-Гірая та майже однорічного Аліма Сеіт-Бекіра.

Нагадаємо, співачка СолоХа потрапила до лікарні під час третьої вагітності. Вона зізналася, що це сталося через її колегу по сцені, ймовірно, натякаючи на Тараса Цимбалюка.

Також Фокус писав про повернення синів Джамали до України влітку 2024 року. Діти співачки на початку повномасштабної війни жили в Стамбулі.