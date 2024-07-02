Через два роки війни співачка Джамала привезла в Україну своїх синів

У 40 років джамала стала багатодітною мамою. Співачка має трьох синів.

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Співачка Джамала, яка на початку повномасштабної війни в Україні вивезла своїх двох синів за кордон, перевезла дітей назад в Україну. Про це виконавиця розповіла в інтерв'ю Vogue.

Зокрема, спочатку 6-річний Емір і 4-річний Селім, жили з сестрою Джамали в Туреччині, а вже через пів року переїхали до дідуся та бабусі по татовій лінії в Польщу.

Співачка розповіла, що молодшому сину на початок повномасштабної війни в Україні було лише 1,5 року, тоді він ще не говорив. Однак за час життя за кордоном хлопчик почав володіти мовою і, на жаль, за словами Джамали ця мова була не українська, а польська.

Коли Джамала дізналася, що вагітна третьою дитиною, вона зі своїм чоловіком Бекіром стояли перед вибором, або ж після народження третього сина їхати одразу до дітей за кордон, або ж повернутися в Україну і перевезти синів. У результаті родина обрала другий варіант.

"Мені було важливо, щоб сини стали частиною процесу очікування третьої дитини. Вони торкаються мого живота, ставлять смішні й серйозні запитання. Все це дрібниці, але ці дрібниці дуже важливі. Хлопці піклуються про брата ще до його появи на світ, отже я ухвалила правильне рішення", — резюмувала співачка.

Нагадаємо, раніше ми писали, що 40-річна Джамала стала багатодітною мамою — яке ім'я отримала третя дитина співачки.

Крім цього, Фокус писав, що Джамала відреагувала на конфіскацію батьківського дому в Криму.