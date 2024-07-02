Через два года войны певица Джамала привезла в Украину своих сыновей

В 40 лет Джамала стала многодетной мамой. Певица имеет троих сыновей.

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Певица Джамала, которая в начале полномасштабной войны в Украине вывезла своих двух сыновей за границу, перевезла детей обратно в Украину. Об этом исполнительница рассказала в интервью Vogue.

В частности, сначала 6-летний Эмир и 4-летний Селим, жили с сестрой Джамалы в Турции, а уже через полгода переехали к дедушке и бабушке по папиной линии в Польшу.

Певица рассказала, что младшему сыну на начало полномасштабной войны в Украине было всего 1,5 года, тогда он еще не говорил. Однако за время жизни за границей мальчик начал владеть языком и, к сожалению, по словам Джамалы этот язык был не украинский, а польский.

Когда Джамала узнала, что беременна третьим ребенком, она со своим мужем Бекиром стояли перед выбором, или же после рождения третьего сына ехать сразу к детям за границу, или же вернуться в Украину и перевезти сыновей. В результате семья выбрала второй вариант.

"Мне было важно, чтобы сыновья стали частью процесса ожидания третьего ребенка. Они касаются моего живота, задают смешные и серьезные вопросы. Все это мелочи, но эти мелочи очень важны. Ребята заботятся о брате еще до его появления на свет, так что я приняла правильное решение", — резюмировала певица.

Напомним, ранее мы писали, что 40-летняя Джамала стала многодетной мамой - какое имя получил третий ребенок певицы.

Кроме этого, Фокус писал, что Джамала отреагировала на конфискацию родительского дома в Крыму.