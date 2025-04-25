"Минимум четыре": Джамала ответила на упреки о рождении третьего ребенка из-за мобилизации (фото)

Украинская певица Джамала отреагировала на упреки, что она якобы родила третьего ребенка, чтобы ее мужа не забрали на войну.

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Об этом пишет ТСН.

Победительница "Евровидения-2017" сказала, что еще задолго до большой войны признавалась, что планирует родить как минимум пять детей.

"Вам надо пересмотреть мои интервью, которые я давала еще до войны, чтобы опровергнуть какое-то подобное мнение. Если не ошибаюсь, в комментарии Осадчей я говорила, что, как минимум, хочу пять детей", — рассказала Джамала.

Джамала с мужем и сыновьями

На вопрос журналистов о том, планирует ли звезда сцены пополнение в семье, Джамала призналась, что, возможно, хотела бы еще четвертого ребенка, однако пока это не в ближайших планах. У мамы певицы было семь детей, а у прабабушки — пять.

"Женская линия в моем роду достаточно много имела детей. Так повелось. А я всегда последовательна, уважаю свои корни и вообще считаю, что Украину спасут только многодетные семьи. Поэтому и во время, когда мы теряем так много, мне хотелось бы, чтобы наше государство делало все возможное и невозможное, чтобы поощрять женщин рожать. Да, трудно, но несмотря ни на что. Кстати, существует такая пословица — "Нас спасет четыре", то есть это минимум четыре ребенка в семье! Это прям классный план!" — считает Джамала.

Джамала Фото: Instagram jamalajaaa

Как известно, певица вышла замуж за Сеит-Бекира Сулейманова в 2017 году. Пара воспитывает троих сыновей: 7-летнего Эмира-Рахмана, 4-летнего Селима-Гирая и почти годовалого Алима Сеит-Бекира.

Напомним, певица СолоХа попала в больницу во время третьей беременности. Она призналась, что это произошло из-за ее коллеги по сцене, вероятно, намекая на Тараса Цимбалюка.

Также Фокус писал о возвращении сыновей Джамалы в Украину летом 2024 года. Дети певицы в начале полномасштабной войны жили в Стамбуле.