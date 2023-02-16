Ріанна розповіла про плани на майбутній альбом

Ріанна повідомила, що хоче випустити свій наступний альбом у 2023 році після семирічної перерви.

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34-річна співачка Ріанна, яка повідомила в неділю, що вагітна другою дитиною від A$AP Rocky, сказала, що було б "безглуздо", якби альбом не вийшов цього року.

Її останній альбом "Аnti" вийшов у 2016 році і мав величезний успіх — те, що Ріанна тепер сказала Vogue, означає, що є "тиск", щоб її наступні пісні були кращими.

"Я хочу, щоб це було цього року. Мовляв, чесно, було б смішно, якби не цього року. Але просто хочу повеселитися. Я просто хочу писати музику і знімати відео, — сказала зірка. — Але є тиск, який я чиню на себе. Що якщо це не краще, ніж це, то він того не вартий".

Ріанна зазначила, що вона не готова чекати, поки її творчість стане "правильною, досконалою та кращою".

"Тому я хочу грати. І під грою я маю на увазі, що у мене є ідеї в голові, але я поки не можу вимовити їх вголос", — поділилася співачка.

Нагадаємо, співачка та бізнесвумен-мільярдерка Ріанна стала справжньою сенсацією на недільному Super Bowl. І це стосується не лише її першого за останні п'ять років виступу, а й повідомлення про другу вагітність лише через дев'ять місяців після народження первістка.

Зірка ретельно приховувала свою другу вагітність. Про цікаве становище артистки не знали навіть 280 її танцюристів під час постійних репетицій перед виступом. Вони побачили, що Рірі вагітна безпосередньо під час її виходу на сцену.

Також Фокус писав, що Ріанна розповіла про життя після народження сина.