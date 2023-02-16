Рианна рассказала о планах на будущий альбом

Рианна сообщила, что хочет выпустить свой следующий альбом в 2023 году после семилетнего перерыва.

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34-летняя певица Рианна, которая сообщила в воскресенье, что беременна вторым ребенком от A$AP Rocky, сказала, что было бы "нелепо", если бы альбом не вышел в этом году.

Ее последний альбом "Аnti" вышел в 2016 году и имел огромный успех — то, что Рианна теперь сказала Vogue, означает, что есть "давление", чтобы ее следующие песни были лучше.

"Я хочу, чтобы это было в этом году. Мол, честно, было бы смешно, если бы не в этом году. Но я просто хочу повеселиться. Я просто хочу писать музыку и снимать видео", — сказала звезда. "Но есть давление, которое я оказываю на себя. Что если это не лучше, чем это, то оно того не стоит".

Рианна отметила, что она не готова ждать, пока ее творчество станет "правильным, совершенным и лучшим".

"Поэтому я хочу играть. И под игрой я подразумеваю, что у меня есть идеи в голове, но я пока не могу произнести их вслух", — поделилась певица

Напомним, певица и бизнесвумен-миллиардерша Рианна стала настоящей сенсацией на воскресном Super Bowl. И это касается не только ее первого за последние пять лет выступления, но и сообщения о второй беременности всего через девять месяцев после рождения первенца.

Звезда тщательно скрывала свою вторую беременность. Об интересном положении артистки не знали даже 280 ее танцоров во время постоянных репетиций перед выступлением. Они увидели, что Рири беременна непосредственно во время ее выхода на сцену.

Также Фокус писал, что Рианна рассказала о жизни после рождения сына.