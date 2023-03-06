Ріанна вперше показала домашні фото й відео з маленьким сином

Ріанна насолоджується кожним моментом зі своїм первістком.

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35-річна співачка, бізнесвумен і мільярдерка Ріанна показала своїм підписникам у Instagram, як насолоджується материнством. Вона опублікувала кілька фото 10-місячного сина та відео з ним.

На одному фото видно, як хлопчик плаче, дивлячись у камеру, а підпис пояснює: "Мій син, коли дізнався, що його брат і сестра вирушать на "Оскар", а не він". Чи мала на увазі артистка, що вагітна двійнятами, вона не уточнювала.

На іншому знімку малюк, сидячи на колінах у матері, дивиться в екран ноутбука, де транслюється кліп Ріанни на її пісню до фільму "Чорна пантера: Ваканда навіки" Lift Me Up, яка цього року номінована на "Оскар". Церемонія нагородження відбудеться 12 березня, і Ріанна виступить там.

Співачка продовжує приховувати ім'я сина, називаючи його "дитиною" в інтерв'ю для Vogue або "моїм товстуном" у своєму останньому пості. Раніше в ЗМІ промайнула інформація про те, що малюка нібито звати Ноа, а ім'я в пресу злив хтось зі співробітників аеропорту, послугами якого користувалися Рірі та її партнер A$AP Rocky під час перельоту із сином. Однак офіційно це поки що ніяк не підтверджено.

Хлопчик народився в травні минулого року, ставши первістком для співачки та її коханого. Його обличчя не показували фанатам, доки йому не виповнилося сім місяців.

"Вони тримають усе в секреті, щоб насолоджуватися своєю маленькою сім'єю. Конфіденційність стає все важливішою для пари. Коли вони були тільки вдвох, вони виходили на вулицю в будь-який час дня та ночі й спілкувалися з фанатами. Тепер, із дитиною, вони трохи більше захищаються", — говорили друзі Ріанни.

За словами співачки, після народження сина вона не користувалася послугами няньки.

Раніше Фокус писав, що Ріанна оголосила про другу вагітність, показавши живіт, що округлився, під час виступу на Супербоулі. Вона приховувала вагітність так, що про неї до певного часу, до часу не знав навіть її рідний батько.