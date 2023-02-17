Ріанна зізналася, чи знала про другу вагітність під час зйомки для Vogue (фото)

У травні 2022 артистка вперше стала мамою, а тепер очікує на народження другого спадкоємця.

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34-річна американська співачка Ріанна зізналася, чи знала про другу вагітність під час зйомки для Vogue.

На обкладинці британського Vogue, для якого молода мама дала відверте інтерв’ю, Рірі позує зі своїм партнером A$AP Rocky та їхнім маленьким сином.

[ + – ] Ріанна з бойфрендом та сином

Після виходу березневої обкладинки глянцю артистка барбадоського походження поділилася фотографіями зі зйомок у своєму Instagram, на першому місці з милим знімком, на якому вона схилилася над своїм усміхненим малюком на ліжку, застеленому шовковистим червоним простирадлом. На іншій фотографії видно, як вона сидить на ліжку, несучи свого сина, який закутаний у затишну білу ковдру. А на третьому показано, як Ріанна дивиться прямо в камеру, схилившись над розкішною люлькою для дитини.

У підписі до публікації поп-зірка розповіла, що насправді була вагітна другою дитиною на цих фотографіях, але вона навіть не підозрювала.

[ + – ] Ріанна із сином

"Мій син такий чудовий! Якими прекрасними були обоє моїх дітей на цих фотографіях, а мама й гадки не мала ❤️❤️ велике спасибі @edward_enninful і @inezandvinoodh за те, що відзначили нас як сім’ю!" — зізналася знаменитість, яка у травні 2022 вперше стала мамою, а тепер очікує на народження другого спадкоємця.

Нагадаємо, Ріанна розповіла про плани на майбутній альбом.

Також Фокус писав про зйомку Ріанни з бойфрендом та сином для британського Vogue.