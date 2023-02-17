Рианна призналась, знала ли она о второй беременности во время съемки для Vogue (фото)

В мае 2022 года артистка впервые стала мамой, а теперь ожидает рождения второго наследника.

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34-летняя американская певица Рианна призналась, знала ли о второй беременности во время съемки для Vogue.

На обложке британского Vogue, для которого молодая мама дала откровенное интервью, Рири позирует со своим партнером A$AP Rocky и их маленьким сыном.

[ + – ] Рианна с бойфрендом и сыном

После выхода мартовской обложки глянца артистка барбадосского происхождения поделилась фотографиями со съемок в своем Instagram: на первом месте с милым снимком, на котором она склонилась над своим улыбающимся малышом на кровати, застеленной шелковистой красной простыней. На другой фотографии видно, как она сидит на кровати, держа своего сына, закутанного в уютное белое одеяло. А на третьем показано, как Рианна смотрит прямо в камеру, склонившись над роскошной колыбелью для ребенка.

В подписи к публикации поп-звезда рассказала, что действительно была беременна вторым ребенком на этих фотографиях, но она даже не подозревала.

[ + – ] Рианна с сыном

"Мой сын такой замечательный! Какими прекрасными были двое моих детей на этих фотографиях, а мама и не подозревала ❤️❤️ большое спасибо @edward_enninful и @inezandvinoodh за то, что отметили нас как семью!" — призналась знаменитость, которая в мае 2022 впервые стала мамой, а теперь ожидает рождения второго наследника.

Напомним, Рианна рассказала о планах на будущий альбом.

Также Фокус писал о съемке Рианны с бойфрендом и сыном для британского Vogue.