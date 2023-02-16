Рианна и A$AP Rocky появились вместе с девятимесячным малышом на обложке Vogue

До этой съемки звездные супруги лишь однажды показывали своего ребенка

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34-летняя американская певица, которая недавно сообщила, что ждет второго ребенка, появилась на мартовской обложке британского Vogue вместе с бойфрендом A$AP Rocky и их 9-месячным сыном. Об этом пишет People.

Это первые фотографии с тех пор, как Рианна впервые официально показала малыша в милом видео на TikTok в декабре.

На обложке милая семейная фотография Рианны, Рокки и их сына на пляже, где звездный папа держит улыбающегося ребенка и целует его в лоб, а Рианна идет впереди пары.

[ + – ] Обложка британского Vogue

На съемках трио облачено в черное: Рокки в кожаном жилете и брюках, Рианна в кружевном платье с высоким разрезом, а их маленький сын в черных шортах.

На других фотографиях Рианна сидит на диване с растрепанными волосами и держит на руках своего сына, завернутого в белое одеяло. И Рианна, и ее ребенок, имя которого еще не объявлено, смотрят в камеру.

Напомним, певица и бизнесвумен-миллиардерша Рианна стала настоящей сенсацией на воскресном Super Bowl. И это касается не только ее первого за последние пять лет выступления, но и сообщения о второй беременности всего через девять месяцев после рождения первенца.

Звезда тщательно скрывала свою вторую беременность. Об интересном положении артистки не знали даже 280 ее танцоров во время постоянных репетиций перед выступлением. Они увидели, что Рири беременна непосредственно во время ее выхода на сцену.

Также Фокус писал, что Рианна рассказала о жизни после рождения сына.