Ріанна та A$AP Rocky з'явилися разом із дев'ятимісячним малюком на обкладинці Vogue

До цієї зйомки зіркове подружжя лише один раз показувало свою дитину

Related video

34-річна американська співачка, яка нещодавно повідомила, що чекає на другу дитину, з'явилася на березневій обкладинці британського Vogue разом з бойфрендом A$AP Rocky та їх 9-місячним сином. Про це пише People.

Це перші фотографії з того часу, як Ріанна вперше офіційно показала малюка у милому відео в TikTok у грудні.

На обкладинці мила сімейна фотографія Ріанни, Роккі та їхнього сина на пляжі, де зірковий тато тримає усміхненого малюка і цілує його в лоб, а Ріанна йде попереду пари.

[ + – ] Обкладинка британського Vogue

На зйомках тріо одягнене в чорне: Роккі в шкіряному жилеті та штанах, Ріанна в мереживному платті з високим розрізом, а їхній маленький син у чорних шортах.

На інших фотографіях Ріанна сидить на дивані із розпатланим волоссям і тримає на руках свого сина, загорнутого в білу ковдру. І Ріанна, і її дитина, ім'я якої ще не оголошено, дивляться в камеру.

Нагадаємо, співачка та бізнесвумен-мільярдерка Ріанна стала справжньою сенсацією на недільному Super Bowl. І це стосується не лише її першого за останні п'ять років виступу, а й повідомлення про другу вагітність лише через дев'ять місяців після народження первістка.

Зірка ретельно приховувала свою другу вагітність. Про цікаве становище артистки не знали навіть 280 її танцюристів під час постійних репетицій перед виступом. Вони побачили, що Рірі вагітна безпосередньо під час її виходу на сцену.

Також Фокус писав, що Ріанна розповіла про життя після народження сина.