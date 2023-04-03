Вагітна Ріанна поділилася зворушливим відео із сином

Ріанна народила малюка у травні минулого року від американського репера ASAP Rocky.

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35-річна співачка, бізнесвумен і мільярдерка Ріанна опублікувала у своєму Instagram-акаунті миле відео, на якому вона та 11-місячний син від A$AP Rocky притискається до її вагітного живота.

Зірка сцени була одягнена у чорний спортивний бюстгальтер, коли вона міцно тримала свого малюка, а він спирався на неї під час перегляду телешоу.

"Погляньте, хто не хоче, щоб мама тренувалася 🤷🏿‍♀️", — підписала відео знаменитість барбадоського походження.

Нагадаємо, на початку березня Рірі показала своїм підписникам, як насолоджується материнством. Вона опублікувала фото сина, а також відео з ним.

Співачка продовжує приховувати ім'я сина, і називає його "дитиною" в інтерв'ю для Vogue або "моїм товстуном". Раніше в закордонних ЗМІ промайнула інформація про те, що малюка нібито звати Ноа, а ім'я в пресу злив хтось із співробітників аеропорту, послугами якого користувалися Ріанна та її коханий A$AP Rocky під час перельоту із сином. Однак офіційно це поки що ніяк не підтверджено.

Хлопчик народився у травні минулого року, ставши первістком для співачки та її коханого. Його обличчя не показували фанатам, доки йому не виповнилося сім місяців.

Раніше Фокус писав, що Ріанна оголосила про другу вагітність, показавши живіт, що округлився, під час виступу на Супербоулі. Вона приховувала вагітність так, що про неї до певного часу, не знав навіть її рідний батько.