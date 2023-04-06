Діамантовий чокер та окуляри за 15 тисяч грн. Новий образ вагітної Ріанни (фото)

Уже другу вагітність поспіль артистка демонструє гламурні та трендові аутфіти.

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35-річна американська співачка Ріанна вийшла у світ з окулярами за 15 тисяч гривень. Про це пише Daily Mail.

Вагітна зірка сцени привернула до себе увагу, коли прибула на сімейну трапезу в ресторан Giorgio Baldi в Санта-Моніці зі своїм нареченим та первістком.

Рірі, яка чекає на другу дитину від репера A$AP Rocky, продемонструвала гламурний образ, несучи на руках свого усміхненого 10-місячного сина.

Ріанна із сином та бойфрендом

Подаючи власний погляд на моду для вагітних, Ріанна виглядала надзвичайно стильно, обравши для виходу сукню-сорочку Wu-Tang Рірі продемонструвала свої ноги, одягнувши під сорочку напівпрозору чорну спідницю.

Вона доповнила свій яскравий образ чокером з діамантами, чорними сонцезахисними окулярами та туфлями з відкритим носом. Зазначимо, що окуляри артистки коштують 355 фунтів стерлінгів (близько 15,5 тисяч гривень).

Син співачки з Барбадосу виглядав чарівно в світлому комбінезоні.

A$AP також продемонструвала і своє почуття стилю в чорному шкіряному худі та штанах у тон.

Ріанна із сином

Співачка, яка в травні 2022 вперше стала мамою, влаштувала шанувальникам сюрприз, коли під час шоу Super Bowl повідомила, що знову вагітна.

Схоже, що ресторан Giorgio Baldi є улюбленим закладом Ріанни під час її вагітності, оскільки вони відвідали його вдруге за цей тиждень.

Нагадаємо, Ріанна поділилася зворушливим відео з первістком.

Також Фокус писав про інший гламурний образ вагітної вдруге Ріанни.