У шубі та кепці. Ріанну помітили з бойфрендом та сином (фото)

Зіркова пара наразі очікує народження другої дитини.

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35-річну американську співачку Ріанну помітили на побаченні з бойфрендом. Про це пише Daily Mail.

Пізно ввечері вагітну Ріанну забрав репер A$AP Rocky зі студії в Лос-Анджелесі. Молоду маму зустрів її бойфренд, 34-річний музикант, у жовтому розкішному позашляховику.

Уродженець Гарлема сів за кермо, а його дівчина влаштувалася зручніше на пасажирському сидінні.

Ріанна та її бойфренд

Пізніше молодого батька помітили з 10-місячним сином на руках. Вони з Ріанною та мамою співачки відправилися на сімейну вечерю.

Для вечірнього виходу у світ репер обрав яскраво-зелену кофту та джинси. Спадкоємець знаменитостей був одягнутий у тон з образом свого зіркового батька.

Бойфренд Ріанни із сином

Тим часом вагітна Ріанна була у розкішній шубі, темній сукні та біло-синій кепці. Волосся знаменитості барбадоського походження було розпущене, а на обличчі вона зробила макіяж з акцентом на губи.

Наразі Рірі вагітна другою дитиною, стать якої поки невідома. У травні 2022 вона народила первістка. Під час вагітності зірка сцени та соцмереж демонструвала різноманітні екстравагантні аутфіти, чим кардинально змінила моду для вагітних.

Ріанна

Нагадаємо, Ріанну помітили після фотосесії із сином.

Також Фокус писав про похід Ріанни у магазин за дитячими речами.