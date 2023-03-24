Вагітна Ріанна сходила на шопінг за дитячими речами (фото)

Наразі зірка сцени чекає на народження другої дитини.

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35-річну американську співачку Ріанну помітили під час шопінгу. Про це пише Daily Mail.

Вагітна вдруге зірка сцени вирушила за новими дитячими речами в Беверлі-Гіллз, де її "зловили" папараці. Протягом дня вона робила кілька зупинок, зокрема відвідала Kitson Kids, де купила іграшкове піаніно.

Рірі була в розкішному сірому світшоті, який огортав її живіт, що округлився. У неї був стриманий топ, вільно заправлений у передню частину джинсів, а мішкуваті штани вільного крою безладно закатані на подолах.

Молода мама зробила вибір на користь комфорту, обравши об’ємні сині чоботи, прикрашені візерунками у формі зірок.

Ріанна

У цей прохолодний день вона прикривалася пухким чорним пальтом без застібок і ґудзиків.

Артистка барбадоського походження дотримувалася своєї повсякденної теми, зібравши волосся назад у розпущений хвіст, і доповнила "вагітний" аутфіт барвистою сумочкою Louis Vuitton.

Вона додала дозу гламуру за допомогою золотого вузлового ланцюжка, який звисав у неї на шиї, і доповнила свою атмосферу шику космічної ери величезними білими сонцезахисними окулярами, що нагадували лижні окуляри.

Ріанна

Зокрема Рірі додала нотку кольору в приглушений ансамбль своїми елегантними бордовими нігтями.

Нагадаємо, Ріанна приміряла сорочку, як у Гейлі Бібер.

Також Фокус писав про скандал навколо бойфренда Ріанни.