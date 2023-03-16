Сорочка, як у Гейлі Бібер. Новий "вагітний" вихід Ріанни (фото)

Знаменитість підкреслює свій цікавий стан завдяки речам.

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35-річна американська співачка Ріанна вийшла у світ у такому самому поло, як і в Гейлі Бібер. Про це пише Daily Mail.

Вагітну вдруге знаменитість "зловили" папараці під час шопінгу в Maxfield у Західному Голлівуді, штат Каліфорнія.

Рірі обрала для виходу синє поло з довгими рукавами в червоні та білі смужки, яке виявилося таким самим, який модель Гейлі Бібер носила за кілька днів до цього.

Втім, молода мама підкреслила свій цікавий стан, заправивши верх під бюстгальтер, щоб оголити помітно округлений живіт.

До співачки приєднався її бойфренд, 34-річний A$AP Rocky, коли вони ходили рука об руку по весняному місту.

Ріанна поєднала образ із низькими мішкуватими джинсами та коричневими черевиками на червоній шнурівці. Її кучеряве волосся було зібрано у високий хвіст, а на її обличчі без макіяжу були сонцезахисні окуляри.

З аксесуарів молода мама взяла кілька сережок, зокрема велику золоту сережку лише з одного боку, яка нагадувала руку із середнім пальцем, що стирчить догори.

Вона також носила кілька каблучок, золоте намисто та годинник. У руці зірка сцени барбадоського походження тримала клатч Louis Vuitton.

Ріанна

Напередодні 26-річну дружину Джастіна Бібера Гейлі помітили на вулиці в тому ж топі, що й Ріанна. Модель втілила сорочку в комфортний вуличний образ, залишивши її незаправленою та мішкуватою.

Гейлі Бібер на прогулянці з чоловіком

Нагадаємо, Ріанна вперше показала домашні фото та відео зі своїм первістком.

Також Фокус писав про "вагітні" образи Ріанни на церемонії "Оскар-2023".