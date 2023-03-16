Рубашка, как у Хейли Бибер. Новый "беременный" выход Рианны (фото)

Знаменитость подчеркивает свое интересное положение благодаря вещам.

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35-летняя американская певица Рианна вышла в свет в таком же поло, как и у Хейли Бибер. Об этом пишет Daily Mail.

Беременную во второй раз знаменитость "поймали" папарацци во время шопинга в Maxfield в Западном Голливуде, штат Калифорния.

Рири выбрала для выхода синее поло с длинными рукавами в красные и белые полоски, которое оказалось таким же, как модель Хейли Бибер носила за несколько дней до этого.

Впрочем, молодая мама подчеркнула свое интересное положение, заправив верх под бюстгальтер, чтобы обнажить заметно округленный живот.

К певице присоединился ее бойфренд, 34-летний A$AP Rocky, когда они ходили рука об руку по весеннему городу.

Рианна соединила образ с низкими мешковатыми джинсами и коричневыми ботинками на красной шнуровке. Ее вьющиеся волосы были собраны в высокий хвост, а на лице без макияжа были солнцезащитные очки.

Из аксессуаров молодая мама взяла несколько сережек, в частности большую золотую серьгу только с одной стороны, которая напоминала руку со торчащим вверх средним пальцем.

Она также носила несколько колец, золотые бусы и часы. В руке звезда сцены барбадосского происхождения держала клатч Louis Vuitton.

Рианна

Накануне 26-летнюю жену Джастина Бибера Хейли заметили на улице в том же топе, что и носила Рианна. Модель воплотила рубашку в комфортный уличный образ, оставив ее незаправленной и мешковатой.

Хейли Бибер на прогулке с мужем

Напомним, Рианна впервые показала домашние фото и видео со своим первенцем.

Также Фокус писал о "беременных" образах Рианны на церемонии "Оскар-2023".