Три "беременных" образа Рианны на церемонии "Оскар 2023"

После долгого перерыва, Рианна порадовала своих поклонников выступлением на церемонии и сразу несколькими стильными образами.

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Певица Рианна после своего выступления на "Супербоуле" стала еще и звездой "Оскара 2023". Она выступала с композицией Lift Me Up из фильма "Черная пантера: Ваканда навсегда", и хоть песня не получила статуэтку, но появление Рианны стало сенсацией. Об этом пишет Daily Mail.

В номинации "Лучшая песня", напомним, приз получил трек Naatu Naatu из фильма RRR. Клип, к слову, снимали в Киеве у Мариинского дворца.

Но так как Рианна крайне редко выступает в последнее время, ее 15-минутное шоу на Суперкубке стало первым за пять лет, то, конечно, и ее появление на "Оскаре" привлекло внимание.

Тем более, что певица любит подчеркивать свою уже вторую беременность оригинальными нарядами, а значит, стоило ждать интересных образов.

И она не разочаровала. Рианна возглавила список самых стильно одетых селебрити на Оскаре, продемонстрировав свой беременный живот в прозрачном коричневом кожаном платье Alaia с вырезами вдоль бедер.

Для прохода по "красной" дорожке Рианна выбрала наряд от Alaia Фото: Getty Images

И хоть в районе груди платье было явно тесноватым, но выглядело оно потрясающе.

А на сцену Рианна надела блестящий брючный костюм от Maison Margiela, созданный специально для нее. И дополнила его кожаными оперными перчатками с бриллиантовыми украшениями.

Выступление Рианны на "Оскар 2023"

И третьим ее шикарным образом стал мятно-зеленый ансамбль, состоящий из шелковой струящейся юбки, шали из мягкого искусственного меха, длинных перчаток и босоножек в тон.

Ее последний "оскаровский" наряд открывал ее живот, а ее бойфренд и отец ее будущего ребенка A$AP Rocky все это время был рядом с ней.

Рианна и A$AP Rocky Фото: Getty Images

Напомним, у пары же есть десятилетний сын. А о том, что они с A$AP Rocky ждут второго ребенка, Рианна сообщила на "Суперкубке".

Ранее стало известно, кто победил на "Оскаре 2023". Никаких сюрпризов не произошло. Главным триумфатором стал фильм "Все, везде и сразу", а Брендан Фрейзер получил приз за фильм "Кит".

А из-за того, что организаторы в последний момент изменили традиционное оформление красной дорожки, большинство селебрити сливались со стенами и ковром. Фокус рассказал о худших нарядах церемонии.