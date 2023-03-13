Три "вагітні" образи Ріанни на церемонії "Оскар 2023"

Після довгої перерви, Ріанна порадувала своїх шанувальників виступом на церемонії та одразу кількома стильними образами.

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Співачка Ріанна після свого виступу на "Супербоулі" стала ще й зіркою "Оскара 2023". Вона виступала з композицією Lift Me Up із фільму "Чорна пантера: Ваканда назавжди", і хоч пісня не отримала статуетки, але поява Ріанни стала сенсацією. Про це пише Daily Mail.

У номінації "Найкраща пісня", нагадаємо, приз отримав трек Naatu Naatu із фільму RRR. Кліп, до речі, знімали у Києві біля Маріїнського палацу.

Але оскільки Ріанна дуже рідко виступає останнім часом, її 15-хвилинне шоу на Суперкубку стало першим за п'ять років, то, звісно, і її поява на "Оскарі" привернула увагу.

Тим більше, що співачка любить підкреслювати свою вже другу вагітність оригінальними вбраннями, а отже, варто було чекати на цікаві образи.

І вона не розчарувала. Ріанна очолила список найстильніше одягнених селебриті на Оскарі, продемонструвавши свій вагітний живіт у прозорій коричневій шкіряній сукні Alaia з вирізами вздовж стегон.

Для проходу по "червоній" доріжці Ріанна обрала вбрання від Alaia Фото: Getty Images

І хоч в області грудей сукня була явно тісною, проте виглядала вона приголомшливо.

А на сцену Ріанна одягла блискучий брючний костюм від Maison Margiela, створений спеціально для неї. І доповнила його шкіряними оперними рукавичками із діамантовими прикрасами.

Виступ Ріанни на "Оскар 2023"

І третім її шикарним образом став м'ятно-зелений ансамбль, що складався з шовкової струмливої спідниці, шалі з м'якого штучного хутра, довгих рукавичок і босоніжок у тон.

Її останнє "оскарівське" вбрання відкривало її живіт, а її бойфренд і батько її майбутньої дитини A$AP Rocky весь цей час був поруч із нею.

Ріанна та A$AP Rocky Фото: Getty Images

Нагадаємо, у пари є десятирічний син. А про те, що вони з A$AP Rocky чекають на другу дитину, Ріанна повідомила на "Суперкубку".

Раніше стало відомо, хто переміг на "Оскарі 2023". Жодних сюрпризів не сталося. Головним тріумфатором став фільм "Все, скрізь і одразу", а Брендан Фрейзер отримав приз за фільм "Кіт".

А через те, що організатори в останній момент змінили традиційне оформлення червоної доріжки, більшість селебриті зливались зі стінами та килимом. Фокус розповів про найгірші вбрання церемонії.