Три "вагітні" образи Ріанни на церемонії "Оскар 2023"
Після довгої перерви, Ріанна порадувала своїх шанувальників виступом на церемонії та одразу кількома стильними образами.
Співачка Ріанна після свого виступу на "Супербоулі" стала ще й зіркою "Оскара 2023". Вона виступала з композицією Lift Me Up із фільму "Чорна пантера: Ваканда назавжди", і хоч пісня не отримала статуетки, але поява Ріанни стала сенсацією. Про це пише Daily Mail.
У номінації "Найкраща пісня", нагадаємо, приз отримав трек Naatu Naatu із фільму RRR. Кліп, до речі, знімали у Києві біля Маріїнського палацу.
Але оскільки Ріанна дуже рідко виступає останнім часом, її 15-хвилинне шоу на Суперкубку стало першим за п'ять років, то, звісно, і її поява на "Оскарі" привернула увагу.
Тим більше, що співачка любить підкреслювати свою вже другу вагітність оригінальними вбраннями, а отже, варто було чекати на цікаві образи.
І вона не розчарувала. Ріанна очолила список найстильніше одягнених селебриті на Оскарі, продемонструвавши свій вагітний живіт у прозорій коричневій шкіряній сукні Alaia з вирізами вздовж стегон.
І хоч в області грудей сукня була явно тісною, проте виглядала вона приголомшливо.
А на сцену Ріанна одягла блискучий брючний костюм від Maison Margiela, створений спеціально для неї. І доповнила його шкіряними оперними рукавичками із діамантовими прикрасами.
І третім її шикарним образом став м'ятно-зелений ансамбль, що складався з шовкової струмливої спідниці, шалі з м'якого штучного хутра, довгих рукавичок і босоніжок у тон.
Її останнє "оскарівське" вбрання відкривало її живіт, а її бойфренд і батько її майбутньої дитини A$AP Rocky весь цей час був поруч із нею.
Нагадаємо, у пари є десятирічний син. А про те, що вони з A$AP Rocky чекають на другу дитину, Ріанна повідомила на "Суперкубку".
Раніше стало відомо, хто переміг на "Оскарі 2023". Жодних сюрпризів не сталося. Головним тріумфатором став фільм "Все, скрізь і одразу", а Брендан Фрейзер отримав приз за фільм "Кіт".
А через те, що організатори в останній момент змінили традиційне оформлення червоної доріжки, більшість селебриті зливались зі стінами та килимом. Фокус розповів про найгірші вбрання церемонії.