Беременная Рианна сходила на шопинг за детскими вещами (фото)
Звезда сцены ждет рождения второго ребенка.
35-летнюю американскую певицу Рианну заметили во время шопинга. Об этом пишет Daily Mail.
Беременная во второй раз звезда сцены отправилась за новыми детскими вещами в Беверли-Хиллз, где ее "поймали" папарацци. В течение дня она совершала несколько остановок, в том числе посетила Kitson Kids, где купила игрушечное пианино.
Рири была в роскошном сером свитшоте, который окутывал ее округлившийся живот. У нее был сдержан топ, свободно заправленный в переднюю часть джинсов, а мешковатые брюки свободного кроя были закатаны.
Молодая мама сделала выбор в пользу комфорта, примеряв объемные синие сапоги, украшенные узорами в виде звезд.
В этот прохладный день она прикрывалась черным пальто без застежек и пуговиц.
Артистка барбадосского происхождения придерживалась своей повседневной темы, собрав волосы назад в распущенный хвост, и дополнила "беременный" аутфит красочной сумочкой Louis Vuitton.
Она добавила дозу гламура с помощью золотой узловой цепочки, свисавшей у нее на шее, и дополнила свою атмосферу шика космической эры огромными белыми солнцезащитными очками, напоминавшими лыжные очки.
Также Рири добавила цветочную нотку в приглушенный ансамбль своими элегантными бордовыми ногтями.
Напомним, Рианна примеряла рубашку, как у Хейли Бибер.
Также Фокус писал о скандале вокруг бойфренда Рианны.