Беременная Рианна сходила на шопинг за детскими вещами (фото)

Звезда сцены ждет рождения второго ребенка.

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35-летнюю американскую певицу Рианну заметили во время шопинга. Об этом пишет Daily Mail.

Беременная во второй раз звезда сцены отправилась за новыми детскими вещами в Беверли-Хиллз, где ее "поймали" папарацци. В течение дня она совершала несколько остановок, в том числе посетила Kitson Kids, где купила игрушечное пианино.

Рири была в роскошном сером свитшоте, который окутывал ее округлившийся живот. У нее был сдержан топ, свободно заправленный в переднюю часть джинсов, а мешковатые брюки свободного кроя были закатаны.

Молодая мама сделала выбор в пользу комфорта, примеряв объемные синие сапоги, украшенные узорами в виде звезд.

Рианна

В этот прохладный день она прикрывалась черным пальто без застежек и пуговиц.

Артистка барбадосского происхождения придерживалась своей повседневной темы, собрав волосы назад в распущенный хвост, и дополнила "беременный" аутфит красочной сумочкой Louis Vuitton.

Она добавила дозу гламура с помощью золотой узловой цепочки, свисавшей у нее на шее, и дополнила свою атмосферу шика космической эры огромными белыми солнцезащитными очками, напоминавшими лыжные очки.

Рианна

Также Рири добавила цветочную нотку в приглушенный ансамбль своими элегантными бордовыми ногтями.

Напомним, Рианна примеряла рубашку, как у Хейли Бибер.

Также Фокус писал о скандале вокруг бойфренда Рианны.