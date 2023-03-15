Бойфренду Рианны A$AP Rocky грозит серьезный тюремный срок

Инцидент с применением огнестрельного оружия произзошел в ноябре 2021 года.

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Раким Ателастон Майерс, более известный как A$AP Rocky и бойфренд Рианны, должен вернуться в суд, где судья решит, понесет ли музыкант ответственность за стрельбу в бывшего друга и коллегу-рэпера A$AP Relli в 2021 году, сообщает Daily Mail

В прошлом году артиста уже пытались привлечь к уголовной ответственности за нападение с применением полуавтоматического огнестрельного оружия, однако он не признал себя виновнім по двум обвинениям. В августе его отпустили под залог в 550 тысяч долларов. 14 марта он должен был присутствовать в уголовном суде в центре Лос-Анджелеса, где судья Керри Уайт назначил предварительное слушание, которое состоится 5 июня, однако рэпер не явился туда.

Если вина A$AP Rocky будет доказана, ему грозит до четырех лет за решеткой по каждому пункту обвинения.

Инцидент произошел в ноябре 2021 года в Голливуде. Майерс и рэпер Террелл Эфрон, член рэп-группы A $ AP Mob, основанной в Гарлеме в 2006 году, серьезно повздорили. В ходе ссоры A$AP Rocky направил пистолет на Эфрона, а затем дважды выстрелил в него, ранив в руку.

Эфрон подал иск о гражданском нападении и нанесении побоев, в котором его адвокаты говорят, что Майерс "вытащил пистолет и целенаправленно направил его в сторону (Эфрона) и произвел несколько выстрелов". В дополнение к тому, что Эфрон "боялся за свою жизнь", в иске говорится, что он был "поражен пулей/осколками", что привело к травмам, требующим медицинской помощи.

В апреле 2022 года бойфренда Рианны арестовали в аэропорту Лос-Анджелеса, куда он прилетел частным рейсом с Рири после отдыха на Барбадосе. Позже он был отпущен под залог. Спустя несколько месяцев окружной прокурор Лос-Анджелеса Джордж Гаскон решил, что обвинения достаточно серьезны, чтобы настаивать на статусе уголовного преступления, а не проступка.

На Майерса также распространяется охранный судебный приказ, требующий, чтобы он держался подальше от Эфрона не менее 100 лет и не контактировал с ним.

Ранее Фокус писал, что A$AP Rocky был обвинен в нападении во время уличной драки в Швеции, привлекшей внимание других знаменитостей и президента США Дональда Трампа. Он был признан виновным и приговорен к условному сроку. Его обязали выплатить потерпевшему компенсацию.