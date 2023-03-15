Бойфренду Ріанни A$AP Rocky загрожує серйозний тюремний строк

Інцидент із застосуванням вогнепальної зброї стався в листопаді 2021 року.

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Ракім Ателастон Маєрс, більш відомий як A$AP Rocky та бойфренд Ріанни, має повернутися до суду, де суддя вирішить, чи понесе музикант відповідальність за стрілянину в колишнього друга та колегу-репера A$AP Relli у 2021 році, повідомляє Daily Mail.

Минулого року артиста вже намагалися притягнути до кримінальної відповідальності за напад із застосуванням напівавтоматичної вогнепальної зброї, проте він не визнав себе винним за двома звинуваченнями. У серпні його відпустили під заставу 550 тисяч доларів. 14 березня він мав бути присутнім у кримінальному суді в центрі Лос-Анджелеса, де суддя Керрі Вайт призначив попереднє слухання, яке відбудеться 5 червня, проте репер не з'явився туди.

Якщо вина A$AP Rocky буде доведена, йому загрожує чотири роки за ґратами за кожним пунктом обвинувачення.

Інцидент стався у листопаді 2021 року в Голлівуді. Маєрс і репер Террелл Ефрон, член репгрупи A$AP Mob, заснованої в Гарлемі у 2006 році, серйозно посварилися. У ході сварки A$AP Rocky направив пістолет на Ефрона, а потім двічі вистрілив у нього, поранивши руку.

Ефрон подав позов про цивільний напад і завдання побоїв, у якому його адвокати кажуть, що Маєрс "витяг пістолет і цілеспрямовано направив його в бік (Ефрона) та зробив кілька пострілів". На додаток до того, що Ефрон "боявся за своє життя", у позові йдеться, що він був "уражений кулею/уламками", що призвело до травм, які потребують медичної допомоги.

У квітні 2022 року бойфренда Ріанни заарештували в аеропорту Лос-Анджелеса, куди він прилетів приватним рейсом із Рірі після відпочинку на Барбадосі. Пізніше його відпустили під заставу. Через кілька місяців окружний прокурор Лос-Анджелеса Джордж Гаскон вирішив, що звинувачення є досить серйозними, щоб наполягати на статусі кримінального злочину, а не провина.

На Маєрса також поширюється охоронний судовий наказ, який вимагає, щоб він тримався подалі від Ефрона не менше 100 років і не контактував із ним.

Раніше Фокус писав, що A$AP Rocky був звинувачений у нападі під час вуличної бійки у Швеції, яка привернула увагу інших знаменитостей і президента США Дональда Трампа. Він був визнаний винним і засуджений до умовного терміну. Його зобов'язали виплатити потерпілому компенсацію.