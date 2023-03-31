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Стиль життя

Вагітну Ріанну помітили після фотосесії із сином (фото)

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Фото: Getty | Ріанна

Десятимісячний первісток зірки заснув у неї на плечі.

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34-річну американську співачку Ріанну помітили на прогулянці з її сином. Про це пише Daily Mail.

Вагітна вдруге знаменитість провела час з первістком у Лос-Анджелесі.

Зірка сцени барбадоського походження тримала дитину на руках, коли вони прямували до чорного позашляховика, щоб відправитися до наступного пункту призначення.

Вона закутала його двома зручними ковдрами й притиснула до своїх грудей.

Ріанна, яка чекає на другу дитину від A$AP Rocky, приховала свій округлений живіт під великим фіолетовим світшотом, одягненим під розкішну шубу. Малюк у цей час спав на плечі зіркової матері.

Для своїх справ молода мама поєднала свій світшот і пальто з широкими чорними штанами та пухнастими босоніжками. Як відомо, вона брала участь у фотосесії в місті раніше того дня, що пояснює її гламурну зачіску та макіяж.

Вона додала до аутфіту золоті прикраси, включаючи пару великих сережок-кілець і браслет із ланцюжка.

Ріанна із сином

Наразі співачка вагітна другою дитиною, про що стало відомо під час її виступу у перерві Супербоулу-2023.

Нагадаємо, вагітна вдруге Ріанна сходила на шопінг за дитячими речами.

Також Фокус писав про модний вихід Ріанни із сорочкою, як у Гейлі Бібер.