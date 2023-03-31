Беременную Рианну заметили после фотосессии с сыном (фото)
Десятимесячный первенец звезды уснул у нее на плече.
34-летнюю американскую певицу Рианну заметили на прогулке с ее сыном. Об этом пишет Daily Mail.
Беременная во второй раз знаменитость провела время с первенцем в Лос-Анджелесе.
Звезда сцены барбадосского происхождения держала ребенка на руках, когда они направлялись к черному внедорожнику, чтобы отправиться в следующий пункт назначения.
Она закутала его двумя удобными одеялами и прижала к своей груди.
Рианна, ожидающая второго ребенка от A$AP Rocky, спрятала свой округленный живот под большим фиолетовым свитшотом, одетым под роскошную шубу. Малыш в это время спал на плече звездной матери.
Для своих дел молодая мама соединила свитшот и пальто с широкими черными брюками и пушистыми босоножками. Как известно, она принимала участие в фотосессии в городе раньше того дня, что объясняет ее гламурную прическу и макияж.
Она добавила к аутфиту золотые украшения, включая пару больших серьг-колец и браслет из цепочки.
Сейчас певица беременна вторым ребенком, о чем стало известно во время ее выступления в перерыве Супербоула-2023.
Напомним, беременная во второй раз Рианна сходила на шопинг за детскими вещами.
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