В шубе и кепке. Рианну заметили с бойфрендом и сыном (фото)

Звездная пара ожидает рождения второго ребенка.

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35-летнюю американскую певицу Рианну заметили на свидании с бойфрендом. Об этом пишет Daily Mail.

Поздно вечером беременную Рианну забрал рэпер A$AP Rocky из студии в Лос-Анджелесе. Молодую маму встретил ее бойфренд, 34-летний музыкант, в желтом роскошном внедорожнике.

Уроженец Гарлема сел за руль, а его девушка устроилась поудобнее на пассажирском сидении.

Рианна и ее бойфренд

Позже молодого отца заметили с 10-месячным сыном на руках. Они с Рианной и мамой певицы отправились на семейный ужин.

Для вечернего выхода в свет рэпер выбрал ярко-зеленую кофту и джинсы. Наследник знаменитостей был одет в тон с образом своего звездного отца.

Бойфренд Рианны с сыном

Тем временем беременная Рианна была в роскошной шубе, темном платье и бело-синей кепке. Волосы знаменитости барбадосского происхождения были распущены, а на лице она сделала макияж с акцентом на губы.

Сейчас Рири беременна вторым ребенком, пол которого пока неизвестен. В мае 2022 года она родила первенца.

Во время беременности звезда сцены и соцсетей демонстрировала разнообразные экстравагантные аутфиты, чем кардинально изменила моду для беременных.

Рианна

Напомним, Рианну заметили после фотосессии с сыном.

Также Фокус писал о походе Рианны в магазин за детскими вещами.