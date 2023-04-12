В манеже с живыми кроликами и жемчугом на шее: Рианна показала новые фото своего сына

Спустя 10 месяцев после рождения сына, имя мальчика Рианна до сих пор не раскрыла. По слухам в СМИ, ребенка зовут Ноа, но официального подтверждения этому нет.

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35-летняя американская певица Рианна, которая сейчас ждет рождения второго малыша, порадовала своих многочисленных подписчиков в Сети фотографиями старшего сына, опубликовав целую пасхальную фотосессию на странице в Instagram.

На кадрах 10-месячный малыш выглядит очаровательно. Он позирует в памперсе, ободке с кроличьими ушками и в драгоценностях своей матери. Мальчик играет в манеже, наполненном настоящими кроликами, одного из которых он гладит. Помимо всего прочего ребенок перекусывает пасхальными сладостями и собирает яйца.

Малыш – сын Рианны и ее бойфренда A$AP Rocky. Они начали встречаться в ноябре 2020 года после почти десятилетней дружбы. Еще в феврале артистка сообщила о новой беременности, показав свой животик во время шоу Super Bowl Halftime Show. Она пока держит в секрете предполагаемую дату рождения своего второго ребенка.

Ранее A$AP Rocky признавался, что Рири для него – "единственная" и женщина, о которой он мечтал много лет. Что же касается принципов воспитания детей, то они у рэпера просты и благородны:

"Я надеюсь воспитать непредубежденных детей. Не люди, которые дискриминируют. И я не пытаюсь описать святого, а реально, я просто хочу классного ребенка с классными родителями".

Пока что у молодого отца продолжаются проблемы. Раким Ателастон Майерс (настоящее имя A$AP Rocky) должен вернуться в суд, где судья решит, понесет ли музыкант ответственность за стрельбу в бывшего друга и коллегу-рэпера A$AP Relli в 2021 году.

Напомним, Фокус писал, что в дом Рианны ворвался фанат, который хотел на ней жениться.