В дом Рианны вломился фанат, который хотел на ней жениться

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Навязчивого поклонника сразу задержала охрана, но это уже не первый раз, когда к певице пытаются ворваться фанаты.

Полиция арестовала поклонника Рианны, который пытался вломиться в ее дом в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает TMZ.

Навязчивый фанат приехал в Калифорнию из Южной Каролины, где его сразу встретила охрана. Им поклонник сообщил, что собирался сделать певице предложение о замужестве. Была ли при этом дома сама Рианна и как она отреагировала на этот инцидент, не сообщается.

Мужчину задержали и передали полиции. Его отправили в участок, и позже отпустили, потому что он не успел нарушить никаких законов. Но настоятельно посоветовали к дому Рианны больше не приближаться.

Это не первый раз, когда фанаты Рианны пытаются проникнуть к ней в дом. Последний раз это случалось в в 2018 году, когда мужчина по имени Эдуардо Леон был арестован в особняке Рианны в Лос-Анджелесе. Леон находился в доме не менее суток, пока Рианны не было в городе, прежде чем его обнаружили.

Он сообщил полицейским, что явился к ней домой, чтобы заняться с ней сексом.

Ранее Рианна объявила о своей второй беременности. Она сделала это эффектно: во время своего выступления на "Супербоуле". Это будет ее второй ребенок от бойфренда A$AP Rocky. Первый малыш Рианны появился на свет в мае прошлого года.

Рианна во время выступления на "Супербоуле" Фото: Getty

Рианна сообщила, что беременность не помешает ей записать новые треки и продолжить заниматься ее успешным бизнесом.

Селебрити часто сталкиваются с преследованиями. Из последних пострадал Киану Ривз. Его поклонник по имени Брайан Диксон уже забирался в дом к актеру и даже спал на его заднем дворе. Суд запретил 38-летнему Диксону приближаться к Ривзу и его девушке Александре Грант ближе, чем на 100 метров. Сам Диксон убежден, что у него со звездой "Джона Уика" "особая связь".