Киану Ривза преследует сталкер, который спит на его заднем дворе

Суд запретил преследователю приближаться к актеру ближе, чем на 100 метров. Однако сталкер уверен, что у него с Киану "особая связь".

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Киану Ривза преследует надоедливый поклонник. Сталкер по имени Брайан Диксон уже забирался в дом к актеру и даже спал на его заднем дворе. Об этом пишет TMZ.

Суд запретил 38-летнему Диксону приближаться к Ривзу и его девушке Александре Грант ближе, чем на 100 метров. Потому что его действия становились все более странными.

Диксон убежден, что у него со звездой "Джона Уика" особая связь, а потому он шесть раз вторгался на территорию его дома и даже спал на его заднем дворе.

[ + – ] Сталкер залазил в дом Киану Ривза шесть раз Фото: tmz

А один раз сталкер даже оставил на территории дома Ривза рюкзак с набором для тестирования ДНК.

Уличные камеры несколько раз фиксировали, как он стоит за забором и таращится на дом Ривза и его подруги.

Киану Ривз долго терпел, но действия Брайана Диксона становились все более странными, он буквально преследовал Киану и Александру несколько месяцев, так что актер обратился в суд.

Адвокат 58-летней звезды "Скорости" ​​Мэтью Розенгарт попросил в суде защиты для Ривза и его партнерши Александры Грант.

[ + – ] Киану Ривз и его девушка Александра Грант Фото: Getty Images

Киану Ривз долгое время был бездомным и жил в гостиницах, однако с недавнего времени ему принадлежит поместье стоимостью в 5,6 миллионов фунтов на Голливудских холмах. Ему пришлось нанять охранную фирму, после того, как оказалось, что у него есть личный сталкер.

Последний раз Брайан залазил к нему в дом 20 января. Он курил на террасе, бродил по саду и прятался за деревьями, прежде, чем его выдворили.

Но он вернулся на следующее утро, оставив на территории "подозрительный" рюкзак, в котором был набор для тестирования ДНК, "очевидно, предназначенный для использования на мистере Ривзе в бредовой попытке доказать, что они связаны кровью", — заявил его адвокат.

Команда Киану также утверждает, что Диксон публикует тревожные сообщения в социальных сетях, называя себя "Джаспер Кейт Ривз" и хочет, чтобы актер нес за него ответственность.

Лично Диксон и Киану Ривз не знакомы, но Диксон правоохранителям известен. Против него выдан судебный ордер в Род-Айленде за предполагаемый взлом и проникновение с преступным умыслом, хранение инструментов для взлома и вандализм.

Также говорят, что судимость Диксона насчитывает два десятилетия.

Это не первый раз, когда к Киану Ривзу вторгаются поклонники. В 2014 году некая женщина залезла к нему в дом и плавала голой в бассейне, а еще одна поджидала актера в его библиотеке.

А в 2015 году полиция провела расследование в отношении мужчины, который появился в доме Ривза и положил в его почтовый ящик конверт.

В конверте было послание с номером телефона, которое гласило: "Завтра позвоню на указанный номер. Нам нужно встретиться, так как я уже начал строить новый мир. #masterbuilder".

Напомним, долгое время Киану Ривз был один, тяжело переживая смерть своей девушки Дженнифер Сайм в 2001 году. Однако с 2019 года актер встречается с художницей Александрой Грант.