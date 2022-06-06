57-летний актер невероятно скрытен и потому все подробности его личной жизни остаются за кадром

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57-летний Киану Ривз впервые за долгое время вышел в свет со своей девушкой, 49-летней Александрой Грант. Пара посетила гала-вечер MOCA (Музея современного искусства) в Лос-Анджелесе. Об этом пишет Daily Mail.

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Александра Грант — художница из Лос-Анджелеса, именно во время совместной работы над книгой они и познакомились с Киану Ривзом. Ее работы представлены во многих музеях, в ом числе и в Музее современного искусства в Лос-Анджелесе, так что не исключено, что именно она убедила Киану выйти с ней в свет. Сам он официальные светские мероприятия посещает очень редко, предпочитая проводить время с друзьями, катаясь на мотоциклах.

Киану на гала-вечере выглядел потрясающе в черном элегантном костюме. Александра выбрала красное вечернее платье.

[ + – ] Киану Ривз и Александра Грант Фото: Getty Images

Они держались за руки, улыбались друг другу и выглядели очень счастливыми.

Известно, что на гала-вечере были другие знаменитости: Ева Лонгория, Кристина Хендрикс и Кристен Риттер.

[ + – ] Киану Ривз и Александра Грант

Напомним, Киану и Александра начали встречаться четыре года назад. Они редко появляются вместе на публике и не дают комментариев. Поклонники убеждены, что их любимый актер уже сделал Александре предложение, но подтверждения этому нет.

Актер долгое время был один после того, как его невеста Дженнифер Сайм, потерявшая их общего ребенка, разбилась в автокатастрофе. Так что новость о том, что он снова обрел любовь и даже купил дом в Лос-Анджелесе, очень порадовала его фанатов.

Напомним, Сандра Буллок, с которой Ривз вместе снимался в фильме "Скорость", рассказала о том, как он ее однажды порадовал неожиданным угощением. И очень тепло отзывалась об актере.

"Киану — парень, который дружит с каждой женщиной, с которой он когда-либо встречался. Не думаю, что есть кто-нибудь, кто мог бы сказать о нем что-то ужасное", – заявила актриса.