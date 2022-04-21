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Киану Ривз прокатился с байкерами в Малибу на мотоцикле своего собственного бренда

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Киану Ривз, мотоциклы, Arch Motorcycles, байкеры, киберпанк 2077
Киану Ривз

57-летний актер является фанатом мотоциклов и даже основал собственную компанию по их производству в 2011 году

Актер Киану Ривз встретился с друзьями-байкерами в Малибу, чтоб покататься на мотоциклах. Примечательно, но актер был на мотоцикле своей собственной компании Arch Motorcycles. Об этом пишет Daily Mail.

57-летний актер редко появляется на публике, а если и появляется, то частенько остается неузнанным. Он один из немногих голливудских звезд, который не обладает никакими атрибутами селебрити: у него нет шикарного дома, авто, дизайнерской одежды и он часто пользуется общественным транспортом. Но его настоящая страсть – это мотоциклы.

Киану Ривз с байкерами в Малибу

Свой первый Kawasaki Enduro он купил еще в 1986 году после съемок в Мюнхене и с того момента постоянно пополнял коллекцию.

А в 2011 году Ривз вместе с мастером по кастомизации Гардом Холлингером основал Arch Motorcycles, где они производят высококачественные мотоциклы на заказ.

Киану Ривз, мотоциклы, Arch Motorcycles, байкеры, киберпанк 2077
Киану Ривз и Гард Холлингер
Фото: ARCH Motorcycle

Когда Гард Холлингер спросил Ривза, зачем ему, уважаемому кастомайзеру и главе ателье Chop Rods, ввязываться в это сомнительное предприятие — разрабатывать и продавать мотоциклы собственной конструкции, Киану ответил просто: "Потому что мы все умрем".

С той поры дело стало прибыльным. А мотоциклы Киану и его партнера – популярными. Когда Ривз принимал участие в производстве нашумевшей компьютерной игры Cyberpunk 2077, то там появились и концепты его мотоциклов, которые уже стали реальностью и могут быть заказаны.

Киану Ривз, мотоциклы, Arch Motorcycles, байкеры, киберпанк 2077
Концепт мотоцикла Arch Motorcycles в игре Cyberpunk 2077
Фото: Фокус

Напомним, последний раз Ривза видели на публике в конце марта, когда он рассматривал кольца в ювелирном магазине Irene Neuwirth на бульваре Мелроуз в Западном Голливуде.

Звезда "Матрицы" и "Джона Уика" встречается с художницей Александрой Грант в течение последних четырех лет, так что фанаты заподозрили, что Ривз хочет сделать ей предложение. Но сам актер комментариев не давал.