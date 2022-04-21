Кіану Рівз прокотився з байкерами в Малібу на мотоциклі свого власного бренду

57-річний актор є фанатом мотоциклів і навіть заснував власну компанію з їхнього виробництва у 2011 році

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Актор Кіану Рівз зустрівся з друзями-байкерами в Малібу, щоб покататися на мотоциклах. Але актор був на мотоциклі своєї власної компанії Arch Motorcycles. Про це пише Daily Mail.

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57-річний актор рідко з'являється на публіці, а якщо й з'являється, то часто залишається невпізнаним. Він один з небагатьох голлівудських зірок, який не має жодних атрибутів селебріті: в нього немає шикарного будинку, авто, дизайнерського одягу і він часто користується громадським транспортом. Але його справжня пристрасть — це мотоцикли.

[ + – ] Кіану Рівз з байкерами в Малібу

Свій перший Kawasaki Enduro він купив ще в 1986 після зйомок в Мюнхені й відтоді постійно поповнював колекцію.

А у 2011 році Рівз разом із майстром з кастомізації Гардом Холлінгером заснував Arch Motorcycles, де вони виготовляють високоякісні мотоцикли на замовлення.

[ + – ] Кіану Рівз та Гард Холлінгер Фото: ARCH Motorcycle

Коли Гард Холлінгер запитав Рівза, навіщо йому, шановному кастомайзеру і голові ательє Chop Rods, вплутуватися в це сумнівне підприємство — розробляти й продавати мотоцикли власної конструкції, Кіану відповів просто: "Бо ми всі помремо".

Відтоді справа стала прибутковою. А мотоцикли Кіану та його партнера — популярними. Коли Рівз брав участь у виробництві гучної комп'ютерної гри Cyberpunk 2077, там з'явилися і концепти його мотоциклів, які вже стали реальністю і які можна замовити.

[ + – ] Концепт мотоцикла Arch Motorcycles у грі Cyberpunk 2077 Фото: Фокус

Нагадаємо, востаннє Рівза бачили на публіці наприкінці березня, коли він розглядав обручки в ювелірному магазині Irene Neuwirth на бульварі Мелроуз у Західному Голлівуді.

Зірка "Матриці" та "Джона Віка" зустрічається з художницею Олександрою Грант протягом останніх чотирьох років, тож фанати запідозрили, що Рівз хоче зробити їй пропозицію. Але сам актор коментарів не давав.