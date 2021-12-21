Сандра Буллок рассказала о неожиданном поступке Киану Ривза

По словам актрисы, Киану не забыл о ее словах, брошенных вскользь, и удивил подарком несколько дней спустя.

О доброте 57-летнего американского актера Киану Ривза ходят легенды, и его коллега по цеху Сандра Буллок добавила еще одну историю в копилку добрых дел исполнителя роли Нео в "Матрице", о которой тот предпочитал не распространяться, пишет Esquire.

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Буллок, которая снималась с Ривзом в фильме "Скорость", вышедшем на экраны в 1994 году, вспомнила, как Киану удивил ее, угостив шампанским и трюфелями. Это произошло вскоре после того, как актриса проговорилась, что никогда ничего из этого не пробовала. По ее словам, коллега переспросил, правда ли это, а затем они перевели разговор на другую тему.

Однако, как оказалось, Ривз не забыл о словах Буллок. Через несколько дней, когда она сидела у себя дома с подругой, и девушки красили друг дружке ногти, в дверь позвонили. На пороге стоял Киану с цветами, бутылкой шампанского и трюфелями.

"Я просто подумал, что ты можешь попробовать шампанское и трюфели, чтобы посмотреть, на что это похоже", – сказал он ей.

Актриса добавила, что он не задержался надолго, потому что у него была встреча, причем перед ней он позвонил человеку, предупредив, что скоро приедет, чтобы не причинять неудобств с лишним ожиданием.

[ + – ] Сандра Буллок

Буллок также считает, что Киану – "парень, который дружит с каждой женщиной, с которой он когда-либо встречался".

"Не думаю, что есть кто-нибудь, кто мог бы сказать о нем что-то ужасное", – заявила актриса.

Ранее мы писали о том, что Киану Ривз наконец-то рассказал историю фотографии, ставшей мемом, под названием "Грустный Киану". По его словам, его сфотографировали в тот момент, когда он обедал бутербродом в парке и думал о чем-то своем.

Он также высказался по поводу того, что хотел бы присоединиться к команде, создающей супергеройские фильмы для киновселенной Marvel. При этом он не знает, кого бы конкретно мог сыграть.

Когда же у него спросили, кого бы еще, кроме Нео, он хотел повторить на экране, то Ривз ответил, что с удовольствием снова бы сыграл Джона Константина, главного героя мистического триллера "Константин: Повелитель тьмы".