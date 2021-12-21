Сандра Буллок розповіла про несподіваний учинок Кіану Рівза

За словами актриси, Кіану не забув про її слова, кинуті мимохіть, і здивував подарунком через кілька днів.

Про доброту 57-річного американського актора Кіану Рівза ходять легенди, і його колега з цеху Сандра Буллок додала ще одну історію в скарбничку добрих справ виконавця ролі Нео в "Матриці", про яку той волів не поширюватися, пише Esquire.

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Буллок, яка знімалася з Рівзом у фільмі "Швидкість", що вийшов на екрани 1994 року, згадала, як Кіану здивував її, почастувавши шампанським і трюфелями. Це сталося незабаром після того, як акторка промовилася, що ніколи нічого з цього не пробувала. За її словами, колега перепитав, чи це правда, а потім вони перевели розмову на іншу тему.

Проте, як виявилося, Рівз не забув про слова Буллок. Через кілька днів, коли вона сиділа в себе вдома з подругою, і дівчата фарбували одна одній нігті, у двері зателефонували. На порозі стояв Кіану з квітами, пляшкою шампанського та трюфелями.

"Я просто подумав, що ти можеш спробувати шампанське та трюфелі, щоб подивитися, на що це схоже", — сказав він.

Актриса додала, що він не затримався надовго, тому що в нього була зустріч, причому перед нею він зателефонував людині, попередивши, що скоро приїде, щоб не завдавати незручностей із зайвим очікуванням.

[ + – ] Сандра Буллок

Буллок також вважає, що Кіану – "хлопець, який товаришує з кожною жінкою, з якою він колись зустрічався".

"Не думаю, що є хтось, хто міг би сказати про нього щось жахливе", — заявила актриса.

Раніше ми писали про те, що Кіану Рівз нарешті розповів історію фотографії, що стала мемом, під назвою "Сумний Кіану". За його словами, його сфотографували в той момент, коли він обідав бутербродом у парку та думав про щось своє.

Він також висловився з приводу того, що хотів би приєднатися до команди, яка створює супергеройські фільми для кіновсесвіту Marvel. При цьому він не знає, кого конкретно міг би зіграти.

Коли ж у нього запитали, кого б ще, крім Нео, він хотів повторити на екрані, то Рівз відповів, що із задоволенням знову зіграв би Джона Костянтина, головного героя містичного трилера "Костянтин: Володар темряви".